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Fuat Sezgin, pul sergisiyle anılıyor

SEKA Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda sergilenmeye başlayan ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anma Pulları Serisi’ ziyaretçilerini bekliyor.
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Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anma Pulları Serisi” tasarım sergisi SEKA Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda yapılan açılışla sergilenmeye başladı. Geçekleştirilen sergi için 21 öğrenci tarafından 22 adet Fuat Sezgin temalı illüstrasyon üretilerek dijital ortama aktarıldı ve pul formatına dönüştürüldü. Sergi 2 Aralık Pazartesi gününe kadar SEKA Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonu’nda sanatseverleri bekliyor olacak.

Bugün 16:56 TSİ - Kültür-Sanat

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