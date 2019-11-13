Flormar ve TEV’den anlamlı etkinlik

1970’den bu yana faaliyet gösteren ve üretim tesisi Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan, kozmetik sektörünün önemli oyuncusu Flormar, TEV (Türk Eğitim Vakfı) iş birliği ile gerçekleştirilen ve yeni nesillerin eğitimine, sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan önemli bir projeyi hayata geçirdi. “Öğren, Eğlen, Renklen” sosyal sorumluluk projesinin ilk aktiviteleri 4 – 5 Kasım tarihlerinde Gebze Orhangazi ve Ülkem İlkokullarında düzenlendi. Flormar’ın Türk Eğitim Vakfı’nın desteği ile Gebze’de düzenlediği “Öğren, Eğlen, Renklen” sosyal sorumluluk projesi bölgedeki iki ilkokulda hayata geçti.

BREMEN MIZIKACILARI

Flormar, proje kapsamında belirlenen okulların çok amaçlı salonlarında, uzman tiyatro topluluğu MİE’nin Bremen Mızıkacıları adlı oyunu çocuklarla buluşturdu. İnteraktif bir içeriğine sahip olan oyun süresince çocuklar arkadaşlık, güven, yardımlaşma gibi temel olguları eğlenerek ve kendileri de oyunun içine dahil olarak deneyimlediler.

OKUMA AĞACI PROJESİ

Projenin önemli ayaklarından biri de ilkokul çağındaki çocukların okuma alışkanlıklarının desteklenmesini merkeze alıyor. İlköğretim çağındaki çocukların kitap okuma alışkanlığını desteklemek başta olmak üzere eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan projenin önemli bir ayağını da Türk Eğitim Vakfı’nın destek verdiği ve K12 Vakfı tarafından okuma isteği, zevki ve alışkanlığını geliştirme amacı ile hayata geçirilen “Okuma Ağacı (OKA)” projesi kapsamında hazırladığı kitapların bölge çocuklarına ulaştırılması oluşturuyor.

ÖĞRENCİLERE HEDİYE

Çocukların keyifle okuyacağı, okurken kelime dağarcığını ve hayal dünyasını genişletebileceği kitaplar tiyatro sonrasında öğrencilere hediye edildi. Etkinlik Flormar’ın çocuklara okuma kitapları ve yeni öğretim yılında renkli hayallerini resmedebilmek için hediye ettiği kırtasiye setlerinin dağıtması ile son buldu.