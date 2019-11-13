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İzmit Belediyesi’nde araç kiralama ihalesi yapıldı

İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihale için 29 firma evrak teslim alırken sadece 2 firma teklif verdi.
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İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihale için 29 firma evrak teslim alırken sadece 2 firma teklif verdi. Verilen teklifler Ege Tem Temizlik Hizm. Nak. Turz. İnş. Taah. Tic. San. A.Ş, Marmara Katı Atık Yönetim Tem. Peyzaj İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Adil Katı Atık İnş. ve Hizm. Yön. Nak. Müh. Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti. ortaklığında 29.305.620,00 TL, Bilginay Tem. Hizm. Yem. Bilg. İlaçlama Org. Taş. İnş. Danş. Teks. Ayak. Turz. Tic. Paz. San. Ltd. Şti. 27.739.140,00 TL olarak belirtildi. Yaklaşık maliyeti 29.775.962,22 TL olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.

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