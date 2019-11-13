ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0.98’e düşürerek, sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. Yeni kampanya ile 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98’e indi. Kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de yararlanabilecek. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Başlattığımız avantajlı kampanya ile uygun koşullarda ev sahibi olmak isteyen tüketicilerle birlikte ekonomiye de destek vermekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Bugün 16:58 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 16:59 TSİ
ING Bank faiz indirdi
ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0.98’e düşürerek, sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz