Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu toplandı

Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim – Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşkun, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Mesut Kavak ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

AKSOY: ÖNEMLİ MESAFE ALDIK

Komisyon toplantısında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, ““Birçok kurum ve kuruluşumuzun bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttüğü önemli çalışmalar var. Kocaeli olarak bu konuda önemli mesafeler aldık ve almaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza aynı titizlikle devam edeceğiz.” dedi.