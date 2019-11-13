Başkan Zeytinoğlu: Beklentiler karşılanıyor

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ,Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Cari dengedeki iyileşme eylülde de beklentilerle uyumlu devam etti. Eylül ayında cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, yıllık cari fazlanın 5 milyar 895 milyon dolara yükseldiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu gelişmede dış ticaret açığının düşük seyretmesinin ve turizm gelirlerindeki güçlü artışların devam etmesinin etkili olduğunu biliyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, önümüzdeki dönemde cari dengenin fazla vermeye devam edeceğini beklediklerini söyledi.

DOĞRUDAN YATIRIM

Ocak-eylül dönemi finans hesabına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “İlk dokuz aylık dönemde, doğrudan yatırımlarda 4 milyar 291 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarındaki net girişlerin 482 milyon dolar ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Aynı dönemde resmi rezervlerde 4 milyar 249 milyon dolar artış var. Geçen yılın aynı döneminde resmi rezervler 16 milyar 886 milyon dolar azalmıştı.” dedi.