Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:08 TSİ- Yaşam G: Bugün 17:12 TSİ

Çocuklar için bu eğlence kaçmaz!

TRT Çocuk kanalının beğenilen çizgi filmlerinden olan Kare Takımı’nın en sevilen maskotkarakterleri,Özdilek Kocaeli’degerçekleşecek müzikli gösteride minik hayranlarıyla bir araya gelecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

16-17 Kasım tarihlerinde 14:00 – 16:00 ve 18:00 saatlerinde üç farklı seansta düzenlenecek etkinlikte, çizgi filmin sevilen karakterlerinden Kuti ve Aypa,
Kare Takımı’nın en sevilen şarkılarıyla dans ederken çocuklarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirecekler.

Kocaeli’de ilk kez gerçekleştirilecek olan bu eğlence dolu etkinliğe, 3 yaş ve üzeri tüm çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günü çocuklara özel kaçırılmayacak bu eğlence için Özdilek Kocaeli’ye uğramayı unutmayın!

Bugün 17:08 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İrfan Seyrek hayatını kaybetti mask
İrfan Seyrek hayatını kaybetti
Yıldızlar Yatırım Holding’den Kocaeli’nin ‘geleceğine nefes’ mask
Yıldızlar Yatırım Holding’den Kocaeli’nin ‘geleceğine nefes’
Faruk Kılıçlar hayatını kaybetti mask
Faruk Kılıçlar hayatını kaybetti
Kocaeli'deki açık iş ilanları yayınlandı mask
Kocaeli'deki açık iş ilanları yayınlandı
Çelik Halat Genel Müdürü Serdar Seylam oldu mask
Çelik Halat Genel Müdürü Serdar Seylam oldu
Cihat Altunyuva'nın acı günü mask
Cihat Altunyuva'nın acı günü
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi mask
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi
Kocaeli'nin suyu bitti! mask
Kocaeli'nin suyu bitti!
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı

GALERİ

Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL