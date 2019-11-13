Çocuklar için bu eğlence kaçmaz!

16-17 Kasım tarihlerinde 14:00 – 16:00 ve 18:00 saatlerinde üç farklı seansta düzenlenecek etkinlikte, çizgi filmin sevilen karakterlerinden Kuti ve Aypa,

Kare Takımı’nın en sevilen şarkılarıyla dans ederken çocuklarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirecekler.

Kocaeli’de ilk kez gerçekleştirilecek olan bu eğlence dolu etkinliğe, 3 yaş ve üzeri tüm çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günü çocuklara özel kaçırılmayacak bu eğlence için Özdilek Kocaeli’ye uğramayı unutmayın!