Alınan bilgiye göre, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde karıştığı kavgada bir köpeği bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Harun S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde, 7 Kasım'da bir grup genç ile Harun S. (57) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun S, bıçakla gençlerin gezdirdiği yavru köpeği yaralamıştı. Yaralı köpek, götürüldüğü veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına almıştı.
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Yavru köpeği bıçakla öldürdü serbest kaldı!
Gebze'de tartıştığı kişilerin yanındaki yavru köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz