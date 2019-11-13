Alınan bilgiye göre Kartepe Ataevler Mahallesi Nihan Sokak adresinde ikamet eden kişiden bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İtfiaye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri şahsı ipte asılı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. Sezer Sakar 1 ay önce kaza geçirdiği bu nedenle bunalıma girdiği ve bu yüzden intihar ettiği iddia edildi. Sakar'ın annesi ve babasının küçük yaşta vefat ettiği ve bu yüzden akrabasına ait bir evde kaldığı öğrenildi.
Dün 22:43 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 22:53 TSİ
Bunalıma girip evde kendini astı!
Kartepe Ataevler Mahallesi Nihan Sokak adresinde ikamet eden bir kişi evde kendini asarak yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz