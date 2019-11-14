Kocaeli Barosu’na 7 yeni avukat katıldı

Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğe ilk adımlarını atan 7 avukata Kocaeli Barosu Avukat Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda düzenlen törenle ruhsatnameleri verildi. Son avukatlar İrem Hatice Yılmaz, Elif Yetigin, Gökberk Çifttepe, Öner Uğurlu, Hasan Berkhan Şener, Rümeysa Ayaz ve Merve Gökçe ile birlikte Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukat sayısı bin 828 oldu. Bugün düzenlenen törene Kocaeli Barosu Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir’in yanı sıra mesleğe adımını atan avukatların aileleri ve meslektaşları katılım gösterdi.

“İNANCIMIZ TAMDIR”

Baro Başkanı Candemir törende yaptığı konuşmada avukatları yetiştiren ailelere ve yanlarında avukatlık stajını yaptıkları avukatlara teşekkür ederek, ”Türkiye’nin 9’uncu büyük barosu olan Kocaeli Barosu, aramıza genç meslektaşlarımızın katılımıyla büyüyor ve güçleniyor. Avukatlık mesleği salt bağımsız savunmanın, adil yargılanma hakkının teminatı değildir. Avukatlık mesleği aynı zamanda hukuk devletinin temel hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin de teminatıdır. Kıymetli meslektaşlarımla, onların aramıza katılımıyla bu üstün değerler için daha da güçlü bir şekilde mücadele edeceğimize olan inancımız tamdır” dedi.

“YANINIZDA OLACAĞIZ”

Candemir, konuşmasının devamında, “Geçtiğimiz günlerde yıl dönümünü kutladığımız demokrasinin, hukuk devletinin teminatı olan Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkacağınıza, yargı önünde adil yargılanma hakkının ve bağımsız savunmanın temsilcisi olduğunuz bilinç ve sorumluluğuyla hareket edeceğinize, meslek hayatınız boyunca meslek etik ilkelerine uygun davranacağınıza inancımızın tam olduğunu, yemin ederek mesleğe ilk adım attığınız bugünden itibaren her zaman ve her şartta yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Meslek hayatınız boyunca başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu. Candemir’in konuşmasının ardından stajını başarıyla tamamlayan avukatlara ruhsatları takdim edildi.