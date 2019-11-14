Karacan için sendikanın otelinde anma düzenlendi

Geçen yıl Goodyear Adapazarı fabrikasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik-İş Sendikası eski Genel Başkanı ve Onursal Başkan Abdullah Karacan ölümünün yıl dönümünde bugün mezarı başında dualarla anıldı. Lastik İş Yönetimi aynı günün akşamında sendikaya ait TRYP By Wyndham’da anma töreni ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirdi. Törende Abdullah Karacan’ın hayatını ve sendikal mücadelesini anlatan 40 dakikalık belgesel gösterimi yapıldı.

YÜZLERCE LASTİK İŞÇİSİ KATILDI

Düzenlenen töreneKaracan’ın ailesinin yanı sıra Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve genel merkez yöneticileri, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Prometeom CEO’su Alper Tokalp, İK Müdürü OkanVural, Brisa Genel Müdür Danışmanı Uğurtan Doğan, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Lastik İş Şube Başkanları ve yüzlerce lastik işçisi katılım sağladı.

“ASLAN PARÇASI GENEL BAŞKANDI”

Anma töreninde konuşma gerçekleştiren Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Burada konuşacağım kitle şu anda hiç kimse zorlanmadan, mecburiyet hissetmeden gönüllü gelen arkadaşlarımızdır. Baş olmak böyle bir şey. Göreceksiniz ki o acınızı acınızla yoğrulmasın, arkadaşlarımızın moralleri bozulmasın diyerek dimdik ayakta durmanız lazım. ‘Ben bu işi artık yapmayacağım’ demiştim. Çünkü ben biliyordum ki Talip Topçu ağabeyimiz vefat ettiğinde rahmetli Abdullah Karacan da ‘ben bu işi bırakacağım’ demişti. Rahmetli Abdullah başkanımız vefat ettiğinde ben de bu işi yapamayacağım demiştim. Rahmetli genel bakanımızı bugün, mezarı başında andık. Orada da ifade ettiğimiz gibi rahmetli Genel Başkanımız Lastik İş Sendikası’nı Lastik İş Sendikası yapan onursal, yiğit, aslan parçası bir genel başkandı. Rahmetli Genel Başkanımız dengeleri en iyi şekilde sağlayan diplomatik bir karakterdir. Bu bir diplomatik ilişkidir. Bugün işletmelerin sorumlu yetkilileri burada. İş ayrıdır, vefa ayrıdır. Biz de sendikacı olarak işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız” dedi.

“ADLİ VAKALARIN ÖNÜNE GEÇMİŞTİR”

“Adli vakaların önüne geçti” diyen Sarı, “Bugün paramparça noktaya getirmek isteyenlere karşın gerçekten güzel bir tablodur. Abdullah Karacan eğer ki Lastik İş’in genel başkanı olduğunda siz arkadaşlarımızın haklarını savunmammış olsaydı, bu muhteşem oteli yapmış olmasaydı bugün burada bu kalabalığı toplayamazdık. Lastik Sendikası’nın kayyuma gideceği bir atmosferde Lastik İş Sendikası’nı bugünkü noktaya getirmiş bulunmaktayız.Abdullah Karacan İzmitli çocuklara sahip çıkmıştır. Sosyal sorumluluk çerçevesinde oluşabilecek adli vakaların önüne iş sahibi yaptırarak geçmiştir. Abdullah Karacan ne yapmıştır? Göreve geldiğimiz 1999 senesinde, 2002 yılında genel başkan olduktan sonra kazanımları Türk sendikal hareketi içerisinde şu anda hiçbir sendikanın yapamadığı ilkleri yapmıştır. Bunlardan bir tanesi özellikle sağlık sistemimizle alakalı Türkiye’de ilk defa sağlık sigortasını yapan bir genel başkandır. Bundan sonraki süreçlerde de kamuda sağlık sigortası sistemiyle alakalı çalışma olmuştur. Bireysel sağlık sigortası kavramı bizden sonra yayılmıştır” şeklinde konuştu.

“ABDULLAH KARACAN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?”

“Abdullah Karacan neden öldürüldü” sorusunu cevaplayan Sarı, “İkinci olarak ise bireysel emeklilik dediğimiz kavram var. Daha konuşulmadığı zaman bile özellikle burada depremde yakınlarımızı çıkardığımız dönemde fabrikalarda çalışan arkadaşlarımız, bireysel emeklilik sisteminin devreye bir şekilde geçmesini sağlayan, müzakereler yapan bunu toplu sözleşme yükümlülüğü haline getiren kişidir Abdullah Karacan. ‘Abdullah Karacan neden öldürüldü?’ diye soru geldiğinde cevabımız şudur: Taşeron dediğimiz sistemin bitirilmesini sağlayan en önemli sendika lideridir Abdullah Karacan. Rahmetli genel başkanımızı vuran kişi ve onun avukatlarının ifadesinde son mahkemede söylediği şuydu: ‘Sayın başkan Alaaddin Sarı’yı soru sormakla alakalı davet edin, müthiş derecede algı operasyonu oluşturuyor.’ Mahkemede bizim konuşmamızdan rahatsız olmuşlar. Biz ne diyoruz? Abdullah Karacan’ı öldüren organize ve karanlık güçlerdir diyoruz. Bunu boşuna söylemiyoruz. Bu ülkede sendika başkanlarının öldürülme haznesine kronolojik olarak baktığınız zaman hep bir muamma vardır. O olayın kayıtları 15 20 dakikada nasıl basına düştü? Benim bu konuşmalarımdan neden korkuyorsunuz? Benim arkamda Lastik İş Sendikası var. Bunun ötesinde Allah var” dedi.

“BİZDEN SONRA HERKES GENEL BAŞKANDIR”

“Lastik İş Sendikası Alaaddin Sarı’yla bağlı değil” diyen Sarı, “Abdullah Karacan ayağa kalktığında İzmit de ayağa kalkacak bir sendika başkanıydı. Lastik İş Sendikası olarak bu davanın arkasındayız. Lastik İş Sendikası 70 yıllık bir geleneğe sahiptir. Zaman zaman bedel ödemiştir. Bugün öyle bir sorumluluk altındayız ki öldürülen genel başkanın koltuğunda oturmak çok ağır bir yük. Bütün arkadaşlarımızın her birinin bakışı acaba Alaaddin Başkan Abdullah Başkan gibi bizi savunur mu? Lastik İş Sendikası Alaaddin Sarı’yla bağlı değil; yönetimi ve şubeleri var. Lastik İş Sendikası bir kurumdur. Kurum olarak sonuna kadar mücadelesini sürdürecektir. Birilerinin kafalarında soru işareti olanlarla söylüyorum: bizden sonra herkes genel başkandır. Lastik işçisi hiçbir fabrikayı ayırt etmeksizin çok dinamik, zeki, akıllı bir arkadaşlarımızın yoğunluğu olan bir kurumdur. O yüzden bu bayrak asla yere düşmez” ifadelerinde bulundu.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Daha sonra törende Abdullah Karacan’ın hayatı ve sendikal mücadelesini anlatan 40 dakikalık video gösterisi sırasında gözyaşları sel oldu. Videonun bitmesiyle beraber tüm salon Karacan’ı ayakta alkışladı. Tüm işçiler, merhum sendika başkanları için “Karacan sen bizim her şeyimizsin”, “İnadına sendika, inadına Lastik İş” şeklinde slogan attılar. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.