Kürekçi: Su ücretleri Kocaeli halkının cebini yakıyor!

Suyun tüm dünyada evrensel bir hak olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Kürekçi; Su hakkı, tüm canlılar için de insan hakları içinde somut, yaşamsal bir haktır ve büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte dünyamızda azalan su,her geçen gün daha değerli hale gelmekte, ticari bir meta haline vesavaşların da odağı haline dönüştürmektedir.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu‘nun 64/292 sayılı kararı ile kabul edilen “Suya ve Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkı”;su hakkının gerçeklemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını şart koşmaktadır.Ülkemizde genel olarak su ücretleri oldukça yüksektir ve maalesef ülkemizde de suya erişim hakkı, özellikle de kent yoksulları açısından her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu durum Kocaeli için de aynıdır” dedi.

“KADEME YÖNTEMİ HALKIN BÜTÇESİNE EK YÜKTÜR”

Abonelik bedellerinin de çok yüksek olduğuna değinen Kürekçi; “Kocaeli halkının halen şebeke suyu için ödediği bedel de oldukça yüksektir.İlimizde fiyatlandırmada uygulanan kademe yöntemi Kocaelililerin bütçesine ekstra yük getirmektedir. Meskenler için, aylık 1. Kademe sınırı olan 10 m³ üzeri tüketimler için zamlı tarife uygulaması ilimizde çok sayıda ailenin cebini yakmaktadır. 1. Kademe birim su fiyatları ile üzerine gelen atıksu, bakım, vergilergibi kalemlerle birim fiyat yükselmekte; 2. Kademeye erken geçişle birlikte de oldukça pahalı bir fatura bedeli ortaya çıkmaktadır.İSU’nun kendi resmi web sayfasında 1. Kademe tüketim için su bedeli atık su ve vergi dahil 3,74 TL’m3, 2. Kademe için ise bu bedel 6.83 TL/m3’tür.Yine yapılan ilk abonelik işlemlerinde, hem mülk sahibinden, hem de kiracıdan bedel alınmaktadır ve abonelik bedelleri oldukça yüksektir” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA ŞEHİRLERDE EK ÜCRETLENDİRME YOK”

Farklı illerde su fiyatlandırmasında ek ücretler olmadığının altını çizen Kürekçi; “Bilmekteyiz ki başka bazı büyükşehirlerde, depozito, abonelik ücretleri gibi ücretler alınmamakta ve kademe uygulanmamaktadır. Kentimizde de bu ve benzeri uygulamaların büyük oranda düşük ücretlerle geçinen ya da işsiz ailelerin, öğrencilerin, işçi ve memur emeklilerinin lehine; Kocaeli halkının çıkarınadır. Güvenilir ve yeterli suya erişim konusu Belediyeler ve kamu tarafından sağlanmalıdır. Bu durumda halkın suya ücretsiz erişimi bir kamusal hedef olmalıdır” dedi.

“KÖYLÜNÜN KENDİ KAYNAĞINDAN DA ÜCRET ALINIYOR”

Köylerdeki boşalmaların da bir sebebinin de suya yansıyan ücretler olduğunu belirten Kürekçi; “Köylerde yaşayanların, kendi kaynak suları için bile bedel ödemek zorunda kalması ayrı bir yanlışlıktır. Köylerin boşaltılmasının önüne geçilmeliyken, su bedelleri köylüye ek yük getirmekte ve tarımsal üretimin düşmesinin bir nedenini oluşturmaktadır.Yap işlet devret modeli ile yapılan Yuvacık barajının Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi’ne devrinden sonra su fiyatlarının ucuzlamasını bekleyen Kocaeli maalesef daima yeni zamlar ile karşılaşmıştır” dedi.

“İSU KAYIP KAÇAK ORANINI DÜŞÜRMELİ”

Son olarak kayıp kaçak oranlarının belirtilenden de yüksek olduğunu ifade eden Kürekçi; “2018 yılına ait TUİK İstatistiki verilerine göre; İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İçin Çekilen Toplam Su Miktarı 163.628.000 (Bin M3/Yıl). Dağıtılan Su Miktarı ise 111.804.020 (Bin M3/Yıl)’dir. Buradan Kayıp-kaçak oranının ise %31,7 olduğu anlaşılmaktadır.Kocaeli için de istatistiklere yansıyan kayıp-kaçak oranı, yüksek olasılıkla gerçekte çok daha fazladır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU yöneticilerinin kayıp-kaçak oranını önemli ölçüde düşürmesi durumunda kentlinin kullandığı su maliyeti doğal olarak azalacaktır.Makine Mühendisleri Odası olarak, kademe uygulamasının kalkmasını ya da şimdilik makul bir tüketim sınırının belirlenmesini, abone, ücretlerinin düşürülmesi, Kayıp-Kaçak Suları önleyecek etkin tedbirlerin alınmasını, tarımsal üreticinin ve düşük ücretli tüm kesimlerin desteklenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.