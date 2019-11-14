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Öğrenim kredisi alan 217 bin kişiye haciz

CHP'li Yunus Emre, son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiğini belirtti.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiğini belirtti. 

Emre, “Borcu olan 342 bin 282 öğrencimizin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borcu var. Ekim ayında taksitlerini ödeyemeyen 217 bin kişiye e-haciz uygulandı” dedi. Emre, şunları dile getirdi: “KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamak zorunda. Ödenmeyen borçlara da aylık yüzde 1.40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Geciken borç, alınan kredinin 2-3 katına çıkıyor ve haciz işlemleri başlıyor.”

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