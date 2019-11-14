Gök gürültüsü şimşekle birlikte gelir. Bu nedenle eğer su ile ilgili bir iş yapıyorsanız tedbirli olmalı ve bırakmalısınızdır. Şimşekler ne denli uzakta gibi görünse de sizin için tehlike meydana getirebilir. Hava güvenliği hususunda uzmanlar, gök gürültüsü esnasında elektrik ileten her şeyden kaçınmanız gerektiğini ifade ediyor. Buna su boruları da dahildir. Mutlaka duş tehlikeli, ellerinizi yıkamak veya bulaşık yıkamak tehlikeli olabilir. Yalnızca gök gürültüsü işitebildiğiniz vakitlerden uzak durun. Dışarıda bir fırtına mevcutsa, koltukta oturmayı ve kitap okumayı tercih edin. Bulaşıklar bekleyebilir. Pişman olmaktansa tedbirli davranmak iyidir.
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Gök gürültüsü varsa kesinlikle bulaşık yıkamayın
Gök gürültüsü duyduğumuzda işimize devam eder bulaşık yıkayabiliriz. Ancak uzmanlar bu durumda bulaşık yıkanmaması gerektiğini söylüyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz