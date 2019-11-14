Gök gürültüsü varsa kesinlikle bulaşık yıkamayın

Gök gürültüsü şimşekle birlikte gelir. Bu nedenle eğer su ile ilgili bir iş yapıyorsanız tedbirli olmalı ve bırakmalısınızdır. Şimşekler ne denli uzakta gibi görünse de sizin için tehlike meydana getirebilir. Hava güvenliği hususunda uzmanlar, gök gürültüsü esnasında elektrik ileten her şeyden kaçınmanız gerektiğini ifade ediyor. Buna su boruları da dahildir. Mutlaka duş tehlikeli, ellerinizi yıkamak veya bulaşık yıkamak tehlikeli olabilir. Yalnızca gök gürültüsü işitebildiğiniz vakitlerden uzak durun. Dışarıda bir fırtına mevcutsa, koltukta oturmayı ve kitap okumayı tercih edin. Bulaşıklar bekleyebilir. Pişman olmaktansa tedbirli davranmak iyidir.