Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kimya fabrikasında ham madde malzeme yükleme reaktöründe yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında Hacı Al ağır yaralanmıştı. Yaşanan patlamanın ardından Derince Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi gören Hacı Al, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Al’ın cenazesi Diliskelesi Mahallesi Gültepe Camisinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Diliskelesi Mezarlığına defnedildi.
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Patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti
Geçtiğimiz hafta GEBKİM OSB’de faaliyet gösteren Plastifay Fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan Hacı Al hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz