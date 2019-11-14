KOÜ’lü öğrenciler çok tepkili!

Yeni eğitim öğretim yılına yemekhane zammıyla başlayan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri yapılan zamma tepkili. 2,5 lira olan yemekhane ücretine 50 kuruş zam yapıldı ve gün içinde ikinci kez yemekhaneyi kullanmanın bedeli 7.5 lira oldu. Zamma tepki gösteren öğrenciler; yemekhanenin temizliğinden, özensizliğinden ve porsiyonların küçüklüğünden de şikâyetçi.

İktisat 1. sınıf öğrencisi Sevcan, zamdan dolayı yemekhaneyi bu sene daha az kullandığını ifade ederek “İkinci kullanımın 7,5 TL olması da kötü bir durum. Yemekler güzel ama çorbalarda çeşitlilik yok. Menüde gözüken yemek bittiği için akşam beklemediğimiz farklı yemeklerle karşılaşıyoruz” diye konuştu. İkinci kullanımın 7.5 lira olmasını eleştiren Kimya Mühendisliği öğrencisi İrem ise yemekhaneyi kullananların öğrenci olduğunu hatırlatarak “Yeni zamla birlikte yemekhane ücretinin 3 lira olması verilen yemeklere göre çok fazla. Arkadaşımızın kartında para olmadığı zaman biz ona kartımızı kullandırıyorduk. Ama bu şekilde olunca 7.5 TL 'ye yemeği yemiş oluyoruz. Ve bizim yediğimiz yemek 7.5 TL'lik bir yemek değil. Bu farkı bence okulun karşılaması gerekiyor” dedi.

"REKTÖR BİZİMLE İLGİLENMEDİ"

İsmini vermek istemeyen Radyo, Televizyon ve Sinema 4. Sınıf öğrencisi ise yapılan zammın, yöneticilerin öğrencileri düşünmediğinin göstergesi olarak nitelendirdi. İkinci basımın 7.5 lira yapılmasının kartında parası olmayan öğrenciler için sıkıntı yarattığını düşünen öğrenci “Ben vejeteryanım. Et ya da tavuk yemiyorum, yemekhanede bize uygun bir menü yok. Sosyal medyadan rektöre yazdık ama cevap vermedi. İlgisiz alakasız twetlere cevap veren rektörümüz bizimle ilgilenmedi” diye konuştu.

Çoğunluk zamlardan şikayetçi olsa da Batuhan o öğrencilerden değil. Bilişim Sistemleri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olan Batuhan, yemekhane zamlarının çok fazla olduğunu düşünmüyor. İkinci basımın daha pahalı olmasının normal bir durum olduğunu düşünen Batuhan da diğer öğrenciler gibi yemeklerin genel olarak çok kaliteli olmadığı görüşünde.

"3 LİRA VERDİĞİME İKİNCİ KEZ NEDEN 7,5 LİRA VEREYİM?"

İktisat öğrencisi Oğuzhan ise yaşanan krizle birlikte hayat şartlarının gittikçe zorlaştığını, bunun üstüne yemekhane ücretlerine gelen zammın da gereksiz olduğunu dile getirdi. İkinci basıma gelen zammın saçma olduğunu söyleyen Oğuzhan “Ben ikinci öğretim öğrencisiyim. Genelde akşamları yemekler yetmiyor, ayrıca yoğun bir koku oluyor" dedi. Yemekhane kokusundan rahatsız olan bir diğer öğrenci olan Özgür, bir arkadaşının yemeğinden yabancı ot ve böcek çıktığını söyledi. 50 kuruşluk zammın ilk bakışta az gibi gözüktüğünü ama durumun aslında öyle olmadığını Ümit ise ikinci basımın 7.5 lira olmasının fazla olduğunu belirterek “İnsanız yani, okulda işimiz olabiliyor, ikinci kez yemek yiyebilirim. 3 lira verdiğim şeye ikinci kez neden 7.5 lira vereyim?” diye sordu. (Kocaeli/EVRENSEL)