Yönetmelik taslağına göre; temel siyasi eğitim programını tamamlamayanlar yeni üye olarak kaydedilemeyecek. CHP’ye üyelik başvurusunda bulunanların temel siyasi eğitimleri, başvuru yaptıkları il başkanlığının ilk talebinden itibaren bir ay içinde gerçekleştirilecek.

Merkez yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul edilenler ise üyeliğe kabul edildikleri tarihten sonra yapılan ilk genel veya yerel seçimden sonraki üç ay içerisinde söz konusu eğitimi almak zorunda olacak. Yönetmelik taslağına göre, partide yükselmenin temel koşulu eğitimlere katılma olacak. Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı 'nın haberine göre; Zorunlu eğitimler koşulu daha önce partide yöneticilik yapmış olanlara ise uygulanmayacak.