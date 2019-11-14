Cinayet anını anlattı

Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından vurarak yanında bulunan sendika Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da yaraladı. Yaşanan olay sonrasında Sendika Başkanı Karacan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı S.U. ise yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NASIL VURDUĞUNU ANLATTI

Abdullah Karacan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın davası Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Davada mahkeme heyeti, sanık S.U.'nun katılımıyla olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.İzmir'de tutuklu bulunan sanık S.U., olayın yaşandığı fabrikaya getirildi. Mahkeme heyetinin ve savcının hazır bulunduğu fabrikada geniş güvenlik önlemleri altında keşif yapıldı. Keşif sırasında S.U. yaşanan olayları ve Karacan'ı nasıl vurduğunu anlattı.