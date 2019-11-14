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O iki isme ihale yasağı geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün aldığı karara göre iki isim Büyükşehir ihalelerine giremeyecek.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün aldığı karara göre; Erdoğan Turan Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine 6 ay boyunca katılamayacak. Ramazan Bager de Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı-İzmit Milli Emlak Müdürlüğü) ihalelerine 1 yıl boyunca katılamayacak.

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