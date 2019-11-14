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Kafelerde öğrenci avına çıkılıyor!

Öğrencilerin devamsızlık oranlarını azaltmak için harekete geçen MEB, önümüzdeki günlerde yeni adımlar atacak. Okula gitmemek için saydırılan bahanelere tedbir alınacak
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen sene Türkiye’deki öğrenci devamsızlığının mevcut durumunu ortaya koyan bir rapor hazırlayarak, bunun sebeplerini incelemişti. Rapora göre mesleki ve teknik liselerdeki öğrencilerin yüzde 39,81’i 20 gün ve üzeri devamsızlık yaparken onu yüzde 30,96 ile imam hatip liseleri izledi. En az devamsızlık yapanlar ise yüzde 6,21 ile ilkokul öğrencileri oldu.

Raporda devamsızlığın sebepleriyle alakalı öğretmenlerin görüşlerine de yer verildi. Öğretmenlerin yüzde 77’si, öğrencilerin temel eğitim kademesindeki devamsızlık alışkanlıklarını lisede de devam ettirdiğini söylerken yüzde 45’i okulun eve uzaklığını sebep olarak gösterdi. Öğretmenlere göre, Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu gibi taşımalı eğitim yapan bölgeler ile Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerde uzaklık önemli bir faktör.

VELİLERLE ÇÖZÜM ARANACAK

MEB, rapordan yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer alan Devamsızlık Eylem Planı için kolları sıvadı. Eylem planının maddeleri henüz netleşmezken il bazında çalışmalar başladı. Edinilen bilgiye göre okul idareleri tarafından velilerin iletişim bilgileri sistemde güncellenecek. Okul yönetimlerince öğrenci devamsızlıkları sisteme günlük olarak girilecek. Özellikle sabah ve öğleden sonra ilk ders saatlerine geç kalan öğrenciler tespit edilecek. Rehber öğretmenler üç kere geç kalan öğrenci ile önce bire bir görüşecek. Devamsızlığın artması hâlinde hem öğrenci hem de veliyle birlikte görüşülerek çözümle alakalı tedbirler alınacak.

Bir gün yapılan devamsızlıkta öğrencin velisine bilgilendirme SMS’i gönderilecek. İki gün ardışık veya aralıklı özürsüz devamsızlıklarda öğrenci velisi ile iletişime geçilecek. Öğrencilere okulu sevdirmek ve okula devamsızlığı önlemek için onların ilgisini çekecek faaliyetler gerçekleştirilecek. Masa tenisi, zekâ oyunları gibi sportif faaliyetlerin okul içerisinde aktif olarak düzenlemesi ve okul kütüphanelerinin daha aktif hâle getirilmesi planlanıyor.

OKUL ÇEVRELERİ DENETLENECEK

Belirli gün ve haftalar için hazırlanan kutlama programlarında devamsızlık yapan öğrencilere de görev ve sorumluluklar verilerek aktif katılımları sağlanacak. Ayrıca öğrencilerin devamsızlık yapmasına sebep olan okul çevresindeki internet kafe, oyun salonları gibi mekânların kolluk birimlerince kontrol edilmesi planlanıyor.(Türkiye Gazetesi)

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