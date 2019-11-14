Doğusel: Kocaeli Marmara ile birlikte Okyanus’a çıkış kapısı

Marmara Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı “Marmara Boat Show”, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi katkılarıyla 22-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi bugün Marmara Boat Show ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere basın mensuplarıyla oda binasında bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Anadolu Ekspo Ortkları Saadettin Haymana ile Cem Aydın katılım gösterdi.

“KOCAELİ FUARCILIK KENTİ”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel söz konusu fuar hakkında “Bizler yeni kurulan bir şubeyiz. Deniz Ticaret Odası Kocaeli şubesiyiz. Bizler kurulurken de sözlerimiz vardı. Bunların en başında fuarcılık geliyordu. Fuarcılık geliştiren, katkı sağlayan, yaşam alanını büyüten çok değerli bir organizasyon. 105 kilometre Marmara’daki deniz kıyımız, Karadeniz ve Sapanca’daki kıyılarımız var. Kocaeli aynı zamanda da bir fuarcılık kenti. Dünyadaki fuarcılığı gördüğünüz zaman çok ciddi anlamda kente gelişim sağlıyor. Marmara Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı “Marmara Boat Show” olarak ilkini Ocak ayında gerçekleştireceğiz” dedi.

“BU KENT DAHA DA BÜYÜYECEK”

“Bu kent daha da büyüyecek” diyen Doğusel, “Bizlerin oda yapısı itibariyle 9 tane şubesi var. Tüm Türkiye’deki aktiviteleri, denizcilik faaliyetlerini görebilmek, aktarabilmemizi sağlayabiliyor. 48 tane denizcilik ile ilgili alt komiteler var. Geniş bir şekilde portföy sunmak istiyoruz. Birçok arkadaşımız Amatör Denizcilik Belgesi alıyor. Bu da denizciliğe merak saldırıyor. Bizim denizcilikten daha fazla yararlanmamız lazım. Vizyon çalışmalar yapılması lazım. Kocaeli’den denizcilik sektörüne sağlayabileceğimiz katkıları yapmaya çalışıyoruz. Fuar bu konuda çok önemli bir yerde. Kocaeli Marmara ile birlikte Okyanus’a çıkış kapısı. Yıllık ortalama 13 bin tane gemimiz bizi ziyaret ediyor. Bu kent daha da büyüyecek. Türkiye’de gelişen kentler denizcilik üzerine yoğunlaşan kentler” şeklinde konuştu.

“HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKSİN DİYE ÜCRETSİZ”

“12 ilçenin ayrı ayrı özellikleri var” diyen Doğusel, “Birkaç gün önce Çin’den kalkan tren Avrupa’ya ulaştı. Bizlerin denizcilik sektörü içerisinde kendi öz kaynaklarımızla var olmamız gerekiyor. Biz Kocaeli’nin farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. 12 ilçenin ayrı ayrı özellikleri var. En önemlisi gelecek nesillere denizcilik için hayaller kurdurup, Kocaeli’nin denizcilik sektörü içerisinde en önemli kentlerden birisi olması için çalışmalar yapıyoruz. Biz bu fuarı herkesin dikkatini çeksin diye ücretsiz yapıyoruz. Bilmediğiniz şeye fikir üretemezsiniz; biz bilgi vermek istiyoruz. Kocaeli’nin denizci kent algısını daha fazla ortaya çıkarmak için halkımızın bu alanlardaki çalışmaları görmesi gerekiyor. Türkiye denizcilikte bir markadır. Kentimize daha iyi katkı nasıl sağlayabiliriz ve denize dair hayal kuran insanların çoğalabilmesi için neler yapabiliriz bunun için çalışıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN İLK KURULAN FUAR ALANI”

Anadolu Ekspo ortağı Saadettin Haymana, ”2010 yılından beri bu bölgede çeşitli kongreler, fuarlar, konferanslar düzenliyoruz. Bölgeyi çok iyi bildiğimiz için İzmit özellikle Kocaeli hem İstanbul’a hem de Anadolu’ya açılış kapısı. İstanbul’da olan büyük fuarlar neden burada olmasın diye düşündük. Fuar alanımız Türkiye’nin ilk kurulan fuar alanı. Büyükşehir belediyesi fuarı çok güzel korumuş ve geliştirmiş de. Marmara Boat Show’u destekleyici fuarlar ile birlikte Kocaeli Deniz Ticaret Odası ile birlikte düzenleme kararı aldık. Burada bizim üzerimize düşen Kocaeli’nin fuarlar şehri olması. 2020 yılı içerisinde bunun dışında Kocaeli’nde doğal taş ve mermer, iş ve iş makineleri fuarlarımız da olacak. Vedat Bey’in ayrıca hiç yapılmamış deniz fuarı projesi var; o da olgunlaşınca yapılacak. Önemli markaların hepsini buraya getireceğiz” şeklinde konuştu.

“80 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

“Kocaeli’ye bu fuarları getirmek çok önemli” diyen Haymana, “Karavan konusu çok gelişmekte olan bir konu. Onunla ilgili de Sakarya ve İstanbul, Bursa çok üretim ağırlıklı. Ziyaret açısından Kocaeli halkı ve Doğu Marmara halkı bu tip organizasyonlara çok meraklı. 80 binin üzerinde ziyaretçi olacağını düşünüyoruz. Fuar ücretsiz olacak. Aşağı yukarı 600 katılımcı firmayla görüştük. İstanbul’daki fuarlardan daha büyük katılım bekliyoruz. Kocaeli’nin, Doğu Marmara’nın gördüğü en güzel fuar olacak inşallah. Kocaeli’ye bu fuarları getirmek çok önemli. Kocaeli’de bir takım genel fuarlar yapıp da fuarcılık yapıyormuş gibi olmak doğru bir hareket değil. Yapılan fuarları Anadolu’ya taşımak, görmesini, fikir sahibi olmasını sağlamak güzel ancak bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Deniz Ticaret Odası’nın verdiği destek bu bağlamda çok önemli. Başta Deniz Ticaret Odası olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve tüm sanayi ve ticaret odalarına teşekkür ediyoruz” dedi.

“İSTANBUL FUAR YAPAMAZ HALE GELİR”

Haymana sözlerinin devamında, “Kocaeli’de fuar yapılmaz diye bir algı özellikle yaratıldı. İstanbul’da fuarcılık yeni yapılırken buradaki fuar bitmiş haldeydi. Eğer burası 93-94 yılında tam kapasite ile devreye geçebilseydi İstanbul bugün Kocaeli’nin arkasından gelecekti. Bunu kimse bilmez. Kocaeli önemli bir bölge. İstanbul’daki fuarı buraya çekerseniz İstanbul fuar yapamaz hale gelir. Neden? Buranın metrekaresi daha ucuz, ulaşım daha rahat, oteller var, halkı daha sıcak” ifadelerinde bulundu.

5 GÜN BOYUNCA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Birçok yerel ve uluslararası markanın gelecek yılki yeni sezon ürünlerini ilk defa görücüye çıkaracağı, gerek çıkaracağı, gerek yeni bir tekne sahibi olmak isteyen, gerekse var olan teknesini yeni modeli ile değiştirmek isteyen alıcılara, hayallerindeki teknelere kavuşma imkanı sağlayacak olan bu fuar, içten ve dıştan takmalı deniz motorları 2020 modellerinin de ilk sergilenme yeri olacak. Tekne aksesuarları ve tekne yapım malzemeleri, sürat ve gezi tekneleri, motor yat ve güç ekipmanları, motorlu tekne, yelkenli tekne, marinalar ve donanımları, tekne tekstil ve aksesuarları, motor ve ekipmanları, su sporları donanımları, şişme bot ve kanolar, deniz giyim ve aksesuarları, deniz kurtarma ve acil durum malzemeleri, alternatif sporlar, deniz turizmi ve charter firmaları, havalandırma, ısıtma, soğutma sistemleri, güvenlik ve alarm sistemleri, elektronik cihaz ve donanımların sergileneceği fuar, ilgili dernek ve kruuluşlar gibi tüm endüstriye hakim olan geniş bir katılımcı firma profili, 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

GENİŞ BİR KATILIM HEDEFLENİYOR”

Eş zamanlı olarak Marmara Camp/Caravan Show, Marmara Doğa ve Av Sporları Fuarı ve Marmara Bisiklet ve Motosiklet Fuarlarına da ev sahipliği yapacak olan organizasyon Marmara’daki macera ve doğa tutkunları için cazibe noktası olacak. 50 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenecek olan fuarı, öncelikle çere illerden ve bölgeden, bununla birlikte ülke genelinden ve özellikle yurt dışından Deniz ve Denizcilik ile ilgili herkesin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda her bütçeye uygun deniz ekipmanları bulunurken, geniş bir katılım hedefleniyor. Deniz, doğa ve sporseverlerin tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek organizasyona, tüm ziyaretçiler ücretsiz olarak katılabilecek.