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Okan Tekin babasını kaybetti

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Okan Tekin’in babası emekli polis Ali Tekin hayatını kaybetti.
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Kocaeli İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürü Okan Tekin’in babası emekli Polis Ali Tekin 71 yaşında hayatını kaybetti. Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak üzerinde ikamet eden, 2 çocuk babası olan Ali Tekin’in cenazesi bugün (Perşembe) öğle namazını müteakip Derince 60 Evler Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından 17 Ağustos Deprem Şehitliği mezarlığında toprağa verilecek.

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