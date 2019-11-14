Kocaeli İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürü Okan Tekin’in babası emekli Polis Ali Tekin 71 yaşında hayatını kaybetti. Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak üzerinde ikamet eden, 2 çocuk babası olan Ali Tekin’in cenazesi bugün (Perşembe) öğle namazını müteakip Derince 60 Evler Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından 17 Ağustos Deprem Şehitliği mezarlığında toprağa verilecek.
Bugün 11:32 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 11:41 TSİ
Okan Tekin babasını kaybetti
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Okan Tekin’in babası emekli polis Ali Tekin hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz