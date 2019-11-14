Etiyopyalı Kıdıst Alemu aranıyor

Etiyopya vatandaşı 26 yaşındaki Kıdıst Alemu Bayu, Kartepe’de oturan sevgilisinin evinden kaçarak kayıplara karıştı. Sevgilisini evden kaçan Abdulkadir isimli genç ise ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Kartepe’de oturan ve 4 yıldır Etiyopya’da bir Türk firmasında akaryakıt sorumlusu olarak çalışan Abdulkadir isimli genç, yaklaşık 5 ay önce internet üzerinden 26 yaşındaki Kıdıst Alemu Bayu ile tanıştı.

CAMDAN ATLAYARAK KAÇTI

Etiyopya vatandaşı Kıdıst Alemu Bayu ile ilişkileri aşka dönüşen Abdulkadir isimli genç, genç kızın ailesinden izin alarak onu ailesiyle tanıştırmak için Kocaeli’ye geldi. 1 Kasım tarihinde Türkiye’ye giriş yapan ikili sonrasında ise Abdulkadir isimli gencin Kartepe’deki evine geldi. Burada bir süre kalan ikiliden Etiyopya vatandaşı Kıdıst Alemu Bayu, 7 Kasım’da evinden camından atlayarak kayıplara karıştı.

İSTEKLERİ BİR TÜRLÜ BİTMEDİ

O günden sonra da genç kadından bir daha haber alınamadı. Bir aylık vizeyle Türkiye’ye gelen Kıdıst Alemu Bayu’nun nerede olduğu bilinemezken, Abdulkadir isimli genç ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programından yardım istedi. Abdulkadir, genç kadının isteklerinin bir türlü bitmemesi nedeniyle aralarında sıkıntılar yaşandığını ve tek dileğinin Kıdıst Alemu Bayu’yu ailesine teslim etmek olduğunu belirterek herkesten yardım istedi. Etiyopya vatandaşı Kıdıst Alemu Bayu için karakola kayıp müracaatında da bulunulduğu belirtildi.