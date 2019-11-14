Gebze’de meydana gelen olayda, vinç operatörü olarak görev yapan Aydın Damar çalıştığı sırada vinç kabininde fenalaştı. Fenalaşan Damar vinç kabininden yere düşerek hayatını kaybetti. Damar'ın otopsi raporunda kalp krizi sonucunda vefat ettiği belirlendi. Aydın Damar’ın (38) cenazesi bugün Tatlıkuyu Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Pelitli Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Gebzeli vinç operatörü kalbine yenildi
Gebze’de dün yaşanan bir olayda vinç operatörü Aydın Damar (38) kalbine yenik düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz