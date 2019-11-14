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Gebzeli vinç operatörü kalbine yenildi

Gebze’de dün yaşanan bir olayda vinç operatörü Aydın Damar (38) kalbine yenik düştü.
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Gebze’de meydana gelen olayda, vinç operatörü olarak görev yapan Aydın Damar çalıştığı sırada vinç kabininde fenalaştı. Fenalaşan Damar vinç kabininden yere düşerek hayatını kaybetti. Damar'ın otopsi raporunda kalp krizi sonucunda vefat ettiği belirlendi. Aydın Damar’ın (38) cenazesi bugün Tatlıkuyu Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Pelitli Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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