Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti

Gebze’nin ilk şehitlerinden Numan Dede, Abdurrahman Dede ve Adem Yavuz Dede’nin babaları Muzaffer Dede, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Dede’nin cenazesi önceki gün ikindi namazına müteakip Gebze İlyas Bey Camii’nden kaldırılarak toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz