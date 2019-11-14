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Gebze’nin ilk şehidinin babası hayatını kaybetti

Gebze’nin ilk şehitlerinden olduğu öğrenilen Numan Dede’nin babası Muzaffer Dede hayatını kaybetti
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Gebze’nin ilk şehitlerinden Numan Dede, Abdurrahman Dede ve Adem Yavuz Dede’nin babaları Muzaffer Dede, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Dede’nin cenazesi önceki gün ikindi namazına müteakip Gebze İlyas Bey Camii’nden kaldırılarak toprağa verilecek.

 

 

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