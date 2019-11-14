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Kocaeli’de bir ilk… Bakın denizden ne çıktı!

İzmit Körfezi’nde ilk defa denizde su samuru görüldü.

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İzmit Körfezi’nde artık çeşit çeşit deniz canlılar görmek mümkün oldu. Çevrisini saran fabrikalar ve limanlar yüzünden hala çok ciddi kirlilik tehdidi altında olan İzmit Körfezi’nde Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar sonrası ise daha önce hiç kıyılarıma uğramayan deniz canlılarını da görmek mümkün oldu. Dünya'da nesli tükenmekte olan ve koruma altında olan su samurları son olarak Başiskele'de göründü. Başiskele sahilinde görenleri şaşkınlığa uğratan su samurları büyük ilgi çekti.

Bugün 13:58 TSİ - Gündem

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