Olay, 5 Kasım'da Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Kocagöl Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelmişti. Gece geç saatlerde eşi ve çocukları ile evde oturan Ali
Yeten (34) boş bir odaya giderek eşini odaya çağırmış, eşinin odaya girmesi ile kafasına dayadığı pompalı tüfeği ateşlemişti. Ağır yaralanan Ali Yeten hemen Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yeten 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti. Ali Yeten'in cenazesi bugün Bağlarbaşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Eşinin gözü önünde kendini vurmuştu! Yaşam savaşını kaybetti...
Karamürsel'de eşinin gözleri önünde pompalı tüfekle kendini vuran Ali Yeten, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
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Olay, 5 Kasım'da Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Kocagöl Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelmişti. Gece geç saatlerde eşi ve çocukları ile evde oturan Ali
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz