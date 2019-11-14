Olay, 5 Kasım'da Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Kocagöl Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelmişti. Gece geç saatlerde eşi ve çocukları ile evde oturan Ali

Yeten (34) boş bir odaya giderek eşini odaya çağırmış, eşinin odaya girmesi ile kafasına dayadığı pompalı tüfeği ateşlemişti. Ağır yaralanan Ali Yeten hemen Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yeten 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti. Ali Yeten'in cenazesi bugün Bağlarbaşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.