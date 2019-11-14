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Büyükakın: Haksızlık yapıldıysa onları da alırım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisi bugün İzmit Fuarı’nda gerçekleştirildi. Meclis gündemi öncesinde CHP grubu tarafından verilen önergede Çayırova’daki işten çıkarılmalar soruldu. Büyükakın çıkarılmalar ile ilgili olarak ”Haksızlık yapıldıysa onları da alırım” dedi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün İzmit Fuarı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mecliste 107 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği mecliste Gebze ve İzmit MİA Projeleri,  Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 tahmini bütçesi, tramvayın Şehir Hastanesi’ne uzatılması gibi konular görüşülüp karara bağlandı.Meclis gündemi öncesinde verilen önergeler görüşüldü.

“TAMAMLANDIĞI ZAMAN KONULACAK”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir mecliste verdiği önergede, Derince ilçesi D-100 Karayolu güzergahında bulunan üst geçitlerde engelli asansörü bulunmamasını sordu. Büyükakın önerge ile ilgili gerekli hassasiyet gösterildiğini çalışmaların tamamlandığı zaman asansörlerin konulacağını belirtti.

“AYNI HASSASİYETİ İZMİT BELEDİYESİ İÇİN DE GÖSTERİN”

Çayırova’da 30 işçinin işten çıkarılmasıyla  ilgili verilen soru önergesinde İzmit Belediyesi’nde çıkarmaların Büyükşehire alınması durumunu tekrarlayacak mısınız sorusu ile ilgili Büyükakın, “Haksızlık yapıldıysa onları da alırım. Aynı hassasiyeti İzmit Belediyesi’nden çıkartılan işçiler için de gösterin. İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanların siyasi olarak çıkarıldığını düşündüğümüz için böyle yaptık. Çayırova’da da durum aynıysa gerekeni yaparız” dedi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi konuyla ilgili olarak “Önergede gerçek dışı ifadeler var. Bunlardan büyük kısmı emekli. Birisi askerlik dolayısıyla ayrıldı. Bir kısmı deneme süresi sonucu verimsiz çalışma. Sadece 4 kişi bizim tarafımızdan işten çıkarıldı; 3 tane de mevsimlik işçi alındı” dedi.

“İzmit Belediye Başkanı ile görüştünüz mü” sorusu üzerine Büyükakın, “İzmit Belediye Başkanıyla görüşülecek bir şey yok. Kamuoyunda tüm beyanlarda bulundunuz. Ayrıca soracak bir şeye ihtiyaç görmedim” dedi.

Bugün 14:22 TSİ - Siyaset

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