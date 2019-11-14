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Başiskeleli gençler bisiklete motor taktı

Başiskele Yukarı Yuvacık Mahallesi’nde ikamet eden iki genç, bisikletlerine taktıkları motor ile güzel bir proje ortaya çıkardı
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Başiskele Yukarı Yuvacık Mahallesi’nde ikamet eden Muhammet Dalkılıç ve Umut Timur adlı iki gencin ortaya koyduğu proje takdir topladı. Buna göre, bisikletleri için hazırladıkları motor düzeneğini insan gücü ile çalışan bisiklete takan gençler, projelerinin bitirmelerinin ardından motor gücü ile çalışan bir araç elde etmiş oldu.

‘HIZI GAYET İYİ’

Projeleri hakkında açıklamalarda bulunan gençler, bisikletlerinin hızından memnun olduklarını ancak tehlikeli yerlerde kullanmamaya özen gösterdiklerini belirttiler. İki kafadar, hedeflerinin daha da yukarılarda olduğunu belirterek, kendilerine imkân verilmesi durumunda daha iyi projeler ortaya çıkarabileceklerini söylediler.

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