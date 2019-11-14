Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kartepe, Gebze, Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken değişik miktarlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi. Şahıslardan 7’sine uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Ş.S., HP., F.K, K.T.uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün 14:35 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:37 TSİ
Torbacı operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından Kartepe, Gebze, Gölcük ve İzmit’te düzenlenen torbacı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz