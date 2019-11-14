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Torbacı operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından Kartepe, Gebze, Gölcük ve İzmit’te düzenlenen torbacı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kartepe, Gebze, Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken değişik miktarlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi. Şahıslardan 7’sine uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Ş.S., HP., F.K, K.T.uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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