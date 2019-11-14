Şanbaz  Yıldız: “Yağmur duasına çıkacağız”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, ülke ve kent gündemiyle alakalı il binasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklamaya il yöneticileri de katıldı. Rektör atamaları, gıda zehirlenmesi, intihar vakaları, ekonomik sıkıntılar ve ilçelerdeki bazı sorunlara değinen Başkan Yıldız, yetkililerin bu konularda bir an önce önlem alması gerektiğini belirtti. 2. yaşını geçtiğimiz ay kutlayan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 8 ilde ciddi bir değişim oldu. Burada da öncülüğü yapan Meral Akşener ve İYİ Parti mensuplarıdır. 25 Ekim’de partimiz ikinci yaşını kutladı. İYİ Parti, cesurların, yürekli olanların, gerçekten inananların başarısıdır. İlk günkü heyecanımızla, hedeflerimize ulaşana kadar yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İYİ Parti olarak güçlü ve mutlu bir Türkiye’nin yolunu açtığımızı düşünüyoruz. Bu yolda inanç ve azimle yürümekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

SADECE DAMAT KALSIN

Artan intihar olaylarına da değinen Yıldız, “Ekonomimizde yaşanan sıkıntılar yüzünden halkımızın yaşadığı buhran sonucu İstanbul ve Antalya’da evlerinde sekiz kişinin ölü bulunması olayını henüz atlatamamışken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Ne olacak bu halimiz?’ diyen vatandaşa ‘Doğu Akdeniz’e gemi gönderdik. Ne yapıyor o gemi? Petrol arıyor. Onu bulduğumuzda çok daha ucuzlayacak’ diye cevap verme biçimi bizi ve halkımızı derinden üzmüştür. Sayın Berat Albayrak’ın göreve geldiğinden bu yana ekonomi verilerinin nasıl kırmızı alarm verdiği, evlerde tencerelerin kaynamadığı aşikârdır. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in de dediği gibi ülkemizin ve kayınpederinin iyiliği için Sayın Berat Albayrak’a hayatını sadece damat vasfıyla devam ettirmesini öneriyoruz” dedi.

ADALET ADIMLARI ATILMALI

İlimizdeki intihar vakalarını da hatırlatan Başkan Yıldız, “Kocaeli’nde kasım ayında ekonomik ve psikolojik sebeplerden 4 intihar vakası meydana gelmiştir. İntihar eden vatandaşlarımızdan 3’ü vefat ederken biri de yaşam mücadelesi vermektedir. Ülkeyi yönetenlerin, ülkede bu büyük acıya ve çaresizliği karşı servetine servet katanların bu topluma ne yapıyoruz diye düşünmesi gerekmektedir. Bu anlayıştan vazgeçilmez ise yakın bir gelecekte Türkiye'de hukuk fakülteleri, ilâhiyat fakülteleriyle değiştirilebilir; hukuk, ilâhiyat ile ikame edilebilir konuma gelecektir. Adalet sistemimiz için mutlaka gerekli adımlar atılmalıdır” diye konuştu.

İŞSİZLİK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

TÜİK‘in açıkladığı 2019 Ekim ayı işsizlik rakamlarını da paylaşan Yıldız, “işsizlik, istihdam oranı ve işgücüne katılım oranında düşüş yaşandığını görmekteyiz. Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluk, kendini en çok her ay giderek artan işsizlik verilerinde gösteriyor. Ne yazıktır ki her geçen gün büyüyen işsizlik problemi Kocaeli için de korkutan boyutlara geldi. Kocaeli’nde işsizlik oranları yadsınamayacak kadar fazla. Geçtiğimiz ay içerisinde basında yer alan haberlerde İŞKUR önünde oluşan kuyruğu hatırlatmak isteriz. İşsizliği azaltmak ve ortadan kaldırmak, verimli istihdamı geliştirmek devletimizin başlıca gündem maddelerinden olmalıdır. Asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkarılmalı ve mesleki eğitimler arttırılmalıdır” dedi.

KAMU YATIRIMLARI ARTTIRILMALI

İşsizliğin azaltılması konusunda bazı önerilerde bulunan Yıldız, “Öncelikle yatırımların, özellikle de kamu altyapı yatırımlarının çoğaltılarak istihdamın artırılması gerekir. Kamu yatırımlarının artırılması ekonomik aktiviteyi canlandıracaktır. Özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi gerekmektedir ki bu yılın başlarında açıklanan teşvik paketi ile de bu alanda önemli adımlar atılmıştır. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı teşvik paketinin ekonomik sonuçları bir süre sonra kendisini göstermeye başlayacaktır. İstihdam üzerinden alınan vergi, prim ve işveren payı gibi mali yükler düşürülmelidir. Bu yolla kayıt dışı işsizliğin en az yarısı kayıt altına alınır. Tarım dışı alana yönelecek olan kesime daha kolay iş bulabilmek amacıyla mesleki eğitime daha fazla önem verilmelidir” dedi.

ATAMALARDA CEMAAT ROLÜ

Ülkemiz genelinde bulunan 77 hukuk fakültesinin 19’unda dekanların hukukçu olmadığını hatırlatan Yıldız, “Ne yazık ki bu fakülteler arasında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi de yer almaktadır. Alanı Çalışma Ekonomisi olan Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal dekan olarak atanmıştır. Maalesef bu atamalar ile hukuk fakültelerimiz, geçmişte görülmediği kadar siyasî iktidarın destekçisi öğretim üyeleriyle dolduruldu ve doldurulmaya devam ediyor. Son yıllarda bazı hukuk fakültelerinde öğretim elemanı kadrolarına atamalarda liyakatin ve ehliyetin değil, çeşitli cemaat ve tarikatlara mensubiyetin rol oynadığı görülmekte” diye konuştu.

GIDA TERÖRÜ BÜYÜYOR

Ispanak zehirlenmelerine de değinen Yıldız, “Son zamanlarda ilimizde de vakalarına rastlanan ıspanak zehirlenmeleri ile tekrar gündem olan gıda terörü ile ilgili olarak bildiğiniz gibi İYİ Parti olarak bir araştırma önergesi sunduk. Ne acıdır ki insan sağlığını tehdit eden hileli gıda ürünlerinin üretimine yönelik vermiş olduğumuz bu araştırma önergesi AKP'nin 'ret', MHP'nin 'çekimser' oyları ile kabul edilmedi. Biri çıkıp halkımıza neden red oyu verildiğini açıklamalıdır. Bu olaylar bize göstermiştir ki gıda denetimlerinde sorunlar yaşanmaktadır. Tarım ve Sağlık Bakanlığı bu konuda 24 saat içerisinde doğru bir açıklama yapamamıştır. Her geçen gün kanser vb. hastalıkların çoğalma sebeplerinden biri de gıda terörüdür” dedi.

DİLOVASI KANSERDEN ÖLÜYOR

Sağlık Bakanlığı kanser vakalarının 2011 de 3.209, 2012 de 3.005, 2013 de 3639, 2014 de 3.855 ve 2015 de 3.492 olmak üzere 5 yılda 17 Bin 200 olduğunu açıkladı. Sanayi kenti olmamız dolayısıyla havamız kirli. Otomotiv sanayinin yüzde 40.7'si, kimya sanayinin yüzde 29'u kentimizde. Zehir soluyoruz. Kanser vakalarımız, kanser sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımız çok fazla. Dünyada kanserden ölümlerin tüm ölümlere oranı yüzde 12,5, Türkiye'de yüzde 12,9, Kocaeli’nde yüzde 18,9, Dilovası’nda ise yüzde 33,7'dir. Filtre takma zorunluğu olan fabrikalarda, bacalarına filtre takma zorunluğu AKP’nin torba yasasına eklenen bir madde ile 2 yıl daha ötelendi. Soluduğumuz hava her geçen gün daha da kirleniyor. Kirliliği kaynağında yok edecek teknolojiler kullanılmalı, denetimler arttırılmalı.

YAĞMUR DUASINA ÇIKACAĞIZ

İçme suyundaki azalmaya da dikkat çeken Yıldız, “Yuvacık Barajı'nda 76 günlük suyumuz kaldığını öğrendik. Yapılan ölçümlere göre su oranı yüzde 29 oranına düşmüş. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 14 milyon 870 bin metreküp olarak ölçülmüş. İlgili tüm yetkililerden susuzluk riski alınmayacak şekilde süreci yakından takip etmelerini ve gerekli önlemlerini almalarını istemekteyiz. Kartepe Akmeşe Yolu üzerinde bulunan bölgedeki tarım arazilerinin hayat damarı olan Ketence Barajı’ndaki su seviyesinin gün geçtikçe azaldığını gözlemlemekteyiz. Barajda korkutan görüntüler mevcut, balıklar ölüyor. Yetkililere duyarlı davranmaları ve görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Herhalde yakında yağmur duasına çıkacağız. Çünkü yetkililerden herhangi bir önlem alındığını görmedim” dedi.

PAZARCILAR İÇİN HASSAS OLUNMALI

Gebze Belediyesi’nin Yenikent Mahallesi’ne kurulacak olan semt pazarı ile ilgili de açıklamada bulunan Yıldız, “Esnaflardan bağış adı altında zorla para isteniyor. Ne yazık ki pazarcı esnafımıza 6 metrekareden az olması durumunda yer tahsisi yapılmadığını ve yıllık toplamda 12 Bin TL ödemesi istenmektedir. Pazarcı esnafımızın işlerini huzur içinde yapabilmeleri ve kazanç elde edebilmeleri için meclis ve oda yönetiminin hassas davranması gerektiğini ve acilen ilgili kararları alarak uygulamaya sokmaları gerektiğini düşünmekteyiz” dedi.

MİLLİ İRADE MEYDANINA DÜZENLEMELER YAPILMALI

Sözlerini sürdüren Yıldız, “15 Temmuz milli irade meydanına dair bir önerimiz bulunmaktadır. Buradaki başıboşluk, karanlık, aydınlatma eksikliğinden kaynaklanan denetimsizlik tüm canlıların bir noktada hayatını tehdit etmektedir. Yarın bir gün şuuru yerinde olmayan birinin- belki bir alkol belki uyuşturucu veya başka bir sentetik maddenin müptelasının- yapacağı ve hepimizin yıllar boyu acıyla anacağı herhangi bir olayın gerçekleşmemesi için acilen gerekli önlemler alınmalıdır. Bunların kesinlikle spekülasyon yapmak veya kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmek için söylemiyoruz. Unutulmamalıdır ki siyaset sadece günlük kısır çekişmelere taraf olmak değil, geleceğin mimarı da olmaktır” dedi.

DAVET GELMEDİ

MİA projesiyle ilgili de soruları yanıtlayan Yıldız, “Kocaeli’de 10 yıldır MİA projesi gündeminde. Daha önce yanlış yapılan uygulamalar bir şekilde geriye adı atılarak durduruldu. Yakından takipçisi olacağız. Real’in arsa imar durumundaki artıştan dolayı bir sıkıntı yaşandı. Siyasi tolerans geçilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi. Fatma Kaplan Hürriyet’in nasıl çalıştığı sorusunu da yanıtlayan Yıldız, “Kendisine eksikliklerini bildiriyoruz. Tolerans geçme şansımız yok” dedi. Fidan dikme törende bulunmama sebeplerini de açıklayan Yıldız, Bize davet gelmedi. O yüzden katılmadık. Hem kesip hem dikmesinler” dedi. Kongre süresiyle alakalı da konuşan Yıldız, “Ben görevi bırakacağım demedim. Kongre sürecini değerlendireceğiz. Ama şuan aday olacağım bir ortam yok çünkü süreç başlamadı” şeklinde konuştu.