Dr. Emine Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Özel Cihan Hastanesi hayatını kaybeden Dr. Emine Özdemir için bir mesaj yayımladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli çalışma arkadaşımız, meslektaşımız Kadın Doğum Uzmanı Dr. Emine Özdemir'in vefat haberi üzerine göndermiş olduğunuz başsağlığı dilekleriniz, taziyeleriniz ve acımıza ortak olduğunuz için tüm Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Merhumenin cenazesi 15 Kasım 2019 Cuma günü Cuma namazını müteakiben Ankara Etimesgut’ta Elvanköyü mezarlığına defnedilmek üzere hastanenin önünde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Törene Dr. Emine Hanım’ın görev yaptığı hastanelerde birlikte çalıştığı tüm meslektaşları, iş arkadaşları, hastaları ve çok sayıda seveni katıldı. Bizi bu acı günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerimizi sunarız."

Cihan Hastanesi Yönetimi