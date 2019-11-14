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Dedeoğlu: İktidarı gerçekleştirecek tek güç DSP’dir!

Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP’nin 34. Yıl kutlamasına yönelik bir mesaj yayınladı.

Yasemin Kaya
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Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP’nin 34. Yıl kutlamasına yönelik bir mesaj yayınladı. Dedeoğlu mesajında; “ Bülent Ecevit’in öncülüğünde 14 Kasım 1985’te kurulan partimizin 34. Yılına girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, demokrat olan partimiz gerçeklerden yana olmaya devam edecektir” dedi.

“NE EZEN NE DE EZİLEN BİR PARTİYİZ”

İnsanca yaşam diyenlerin partisi olduklarını ifade eden DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu; “Kuruluşunun 34.yılını kutladığımız Demokratik Sol Parti Atatürk ilkelerine insan sevgisine emeğe saygıyı ve dayanışmayı rehber edinmiştir. Siyasi yasaklı olmasına rağmen Bülent Ecevit öncülüğünde 34 yıl önce 14 Kasım 1985 te kurulmuştur. DSP kurulduğundan beri gerçeklerden yana olmuştur. Demokratik Sol Parti uzlaşmadan, dayanışmadan, insan hak ve özgürlüklerinden, bağımsızlıktan yana olmuştur. Ne ezen ne ezilen hakça düzen diyen DSP, haksız kazançla para kazananların değil işçinin, emekçinin, esnafın, köylünün, sanatkârın, gencin, kadının, işsizin, öğrencinin, emeklinin, insan ve insanca yaşam diyenlerin partisi olmuştur ve olmayada devam edecektir. Halkın iktidarını gerçekleştirecek tek güç demokratik sol güçtür. Büyük emek ve fedakârlıklarla kurulan DSP’nin 34 yılı kutlu olsun” dedi.

Bugün 14:54 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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