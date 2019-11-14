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Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri başladı

14-17 Kasım 10.00-22.00  tarihlerinde Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri bugün başladı.

Yasemin Kaya
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14-17 Kasım 10.00-22.00  tarihlerinde Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri bugün başladı. Açılan 30 standda, yöresel lezzetlerin, halk oyunlarının, mutfak sanatı, sosyal ve kültürel değerlerin sunulduğu tanıtım günleri bugünden itibaren ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

RESMİ AÇILIŞ 14.30’DA

Vali Hüseyin Aksoy’un yarın 14.30’da resmi açılışını gerçekleştireceği Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’ ne Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Dünya Karapapak Türkleri Birliği Genel Başkanı Erkan Koçali de katılacak.

“KÜLTÜR KAYNAŞMASI OLACAK”

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı (KAIV) Başkanı Taner Sarıçayır; "Öncelikle Doğu Anadolu kültürünü Kocaeli’de yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kars, Ardahan, Iğdır Vakfı kendini sürekli yenileyen bir vakıf. Bizler de illerimizin tanıtım ve kalkınmasını sağlamak için projeler ve çözüm önerileri üretmek için 14-17 Kasım tarihleri arasında Kocaeli kentimizde yaşayan hemşerilerimizin her türlü konuda çözüm ortağı ve referans olmak için bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Burada açılan standlarda illerimizin yöresel kültürleri ve lezzetleri de halkımızın beğenisine sunulacak ve kültür kaynaşması da olacak. Ziyaretçilerimiz kaz etli pilav, hingel, taş köfte gibi geleneksel yemeklerin hazırlanışını görecek, öğrenecek, tadına bakacak. Doğu Anadolu mutfağının sembolleri olan kaşar peyniri, gravyer peyniri, Kars kazı, Ardahan balı, Iğdır kayısısı, yayık tereyağı standlarımızda sergilenecek. Ayrıca etkinliğimizde 500 kaz çevirme, 1 ton gravyer, 1 ton Kars kaşarı ziyaretçilerimize ücretsiz dağıtılacak. Artık bugün ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık, kalabalık bir kitle var çok mutluyuz. Yarın da 14.30’da resmi açılışımız  Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımız’ın katılımıyla gerçekleşecek, tüm vatandaşlarımızı tanıtım günlerine bekliyoruz" dedi.

AŞIK ATIŞMALARI VE KONSERLER DE YAPILACAK

Sarıkamış Şehitleri ile ilgili temsili gösterilerin yapılacağı ve Kars'ın simgesi olan 866 yaşındaki Kars Kalesi'nin 20 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğindeki maketinin de sergileneceği tanıtım günlerinde Aşık Geleneği’nin yaşatılması için aşık atışmaları da düzenlenecek. Ayrıca etkinlikte, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın önde gelen sanatçılarından Mehmet Akbulut (16 Kasım Cumartesi 19.00), Aşık Maksut Feryadi (17 Kasım Pazar 19.00) ve Yudum (15 Kasım Cuma 19.00) sahne alacak.

Bugün 14:55 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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