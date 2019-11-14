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Büyükakın: Sanki metroyu devrettik hata yaptık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisi bugün İzmit Fuarı’nda gerçekleştirildi. Meclis gündemi öncesinde CHP grubu tarafından verilen önergede metronun devriyle ilgili kesintinin ne zaman başlayacağını sordu. Büyükakın ise söz konusu önerge hakkında, “Sanki metroyu devrettik hata yaptık. Sanki siyasi hazımsızlık var” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün İzmit Fuarı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mecliste 107 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği mecliste Gebze ve İzmit MİA Projeleri,  Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 tahmini bütçesi, tramvayın Şehir Hastanesi’ne uzatılması gibi konular görüşüldü.Meclis gündemi öncesinde ayrıcaverilen önergeler görüşüldü.

METROYU DEVRETTİK HATA YAPTIK

Büyükakın verilen soru önergesi ile ilgili,” Mayıs ayının 2019’unda çıkmış bir düzenleme. Eskiden bakanlık metroyu yapar belediye isterse belediyeye devrederdi. Metroyu bakanlık yaptığı ve işletmeyi de devrettiği için metronun gelirleri üzerinden yüzde 15’lik vergi kesilirdi. Mayıs ayında bu düzenleme yapıldı. Belediye gelirlerinden kesintinin yapılması söz konusu oldu. Bakanlık işletirse böyle bir kesinti olmaz. ‘Biz alacağız işleteceğiz’ derseniz para almasını kabul etmek durumundasınız. Metroyu bakanlık yapacak. Burada kamuoyundan gizlenen bir durum yoktur. Teşekkür edeceğiniz bir konuyu ikide bir eleştiriyorsunuz. Sanki metroyu devrettik hata yaptık. Sanki siyasi hazımsızlık var. Devrederek önemli bir başarı elde ettik.

Bugün 14:57 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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