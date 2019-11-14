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Sabancı’da Atatürk Konuşuldu

Sabancı Kültür Merkezi Küçük Salonda gerçekleşen “Atatürk’ün Anma” etkinlikleri kapsamında, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve 10 Kasım 1938 yılına kadar geçen süreç tüm detaylarıyla anlatıldı.
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Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği ve Kütüphane Hizmet Esası Genelgesi kapsamında Sabancı Kültür Merkezi Küçük Salon’da “Atatürk’ü Anma” etkinliği düzenledi.  İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, kütüphane personeli ile 24 Kasım Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılım gösterdiği programda, Kocaeli Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Melih Yiğit tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLER DİKKATLE DİNLEDİ

Öğrencilerinde büyük dikkatle dinlediği programda Melih Yiğit; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş ve modernleşme süreci, Atatürk’ün tarihteki rolü, Cumhuriyet öncesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı adımlar, reform ve inkılaplar ile aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938 dönemini tüm detaylarıyla aktardı. Yaklaşık bir saat süren programın sonunda, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Üğüten, Öğretim Görevlisi Yiğit’e güzel sunumu için teşekkür ederek belge takdiminde bulundu.

Bugün 15:06 TSİ - Yaşam

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