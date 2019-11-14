Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:26 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:30 TSİ

Tanış: Aykırı ama isterseniz kabul edin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisi bugün İzmit Fuarı’nda gerçekleştirildi. Başiskele Belediyesi, Yuvacık Yakacık Mahallesi’nde uygulama imar planı değişikliğiyle ilgili muhalefet şerh koydu. CHP üyesi Orhan Tanış, “Komisyon raporu aslında bu yönetmeliklere aykırı ama siz isterseniz kabul edin diyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün İzmit Fuarı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mecliste 107 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği mecliste Gebze ve İzmit MİA Projeleri,  Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 tahmini bütçesi, tramvayın Şehir Hastanesi’ne uzatılması gibi konular görüşüldü.Meclis gündemi öncesinde ayrıcaverilen önergeler görüşüldü.

“AYKIRI AMA İSTERSENİZ KABUL EDİN”

Başiskele Belediyesi, Yuvacık Yakacık Mahallesi,G23.c.10.a nazım, G23.c.10.a.1.d uygulama imar planı paftası 917 ve 918 No’luparsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporuna muhalefet şerh koydu. Maddeyle ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Yönetmeliklere göre 10 metreden az taşıt yolu 7 metreden az yay yolu yapamıyoruz. Plan değişikliği ile konut alanına 800 metrekare ilave yapılmaktadır. 16 kişi ilave nüfus gelecek. Bunun karşılığında 340 metrekare sosyal donatı alanı gösterilmiyor. Komisyon raporu aslında bu yönetmeliklere aykırı ama siz isterseniz kabul edin diyor” dedi.

‘VATANDAŞIN TALEBİNİ UYGULADIK’

Ardından söz alan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bizim teklifimizde yol yoktu. Sağ taraf komple orman. Vatandaş hiçbir şeyden faydalanamıyordu. Belediyemize ciddi bir kamulaştırma maliyeti çıkıyordu. Hem orman hem yürüyüş yolu olarak kullanmak suretiyle vatandaşımızın talebinin geçmesinde bir mazur görmedik” dedi. Büyükakın ise “Komisyon uygundur diyor. Bu sizin yorumunuz. Komisyon raporunda eksikliğin nasıl giderildiği yazıyor” diye konuştu. Madde komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Bugün 15:26 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AKP’de istifalar sürüyor mask
AKP’de istifalar sürüyor
"Erdoğan rüzgarıyla oy alma dönemi bitti" mask
"Erdoğan rüzgarıyla oy alma dönemi bitti"
Ünlü: MİA Projesi’nin faydalı olacağı kanaatindeyim mask
Ünlü: MİA Projesi’nin faydalı olacağı kanaatindeyim
Tarhan, Büyükşehir'e verdi veriştirdi! mask
Tarhan, Büyükşehir'e verdi veriştirdi!
Ellibeş: "İmamoğlu, Büyükakın'ı örnek alsın mask
Ellibeş: "İmamoğlu, Büyükakın'ı örnek alsın
Yangın çıkan okula ilk müdahale İzmit Belediyesi'nden mask
Yangın çıkan okula ilk müdahale İzmit Belediyesi'nden
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi mask
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi
Kocaeli'nin suyu bitti! mask
Kocaeli'nin suyu bitti!
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık

GALERİ

Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL