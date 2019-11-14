Tanış: Aykırı ama isterseniz kabul edin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün İzmit Fuarı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mecliste 107 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği mecliste Gebze ve İzmit MİA Projeleri, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 tahmini bütçesi, tramvayın Şehir Hastanesi’ne uzatılması gibi konular görüşüldü.Meclis gündemi öncesinde ayrıcaverilen önergeler görüşüldü.

“AYKIRI AMA İSTERSENİZ KABUL EDİN”

Başiskele Belediyesi, Yuvacık Yakacık Mahallesi,G23.c.10.a nazım, G23.c.10.a.1.d uygulama imar planı paftası 917 ve 918 No’luparsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporuna muhalefet şerh koydu. Maddeyle ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Yönetmeliklere göre 10 metreden az taşıt yolu 7 metreden az yay yolu yapamıyoruz. Plan değişikliği ile konut alanına 800 metrekare ilave yapılmaktadır. 16 kişi ilave nüfus gelecek. Bunun karşılığında 340 metrekare sosyal donatı alanı gösterilmiyor. Komisyon raporu aslında bu yönetmeliklere aykırı ama siz isterseniz kabul edin diyor” dedi.

‘VATANDAŞIN TALEBİNİ UYGULADIK’

Ardından söz alan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bizim teklifimizde yol yoktu. Sağ taraf komple orman. Vatandaş hiçbir şeyden faydalanamıyordu. Belediyemize ciddi bir kamulaştırma maliyeti çıkıyordu. Hem orman hem yürüyüş yolu olarak kullanmak suretiyle vatandaşımızın talebinin geçmesinde bir mazur görmedik” dedi. Büyükakın ise “Komisyon uygundur diyor. Bu sizin yorumunuz. Komisyon raporunda eksikliğin nasıl giderildiği yazıyor” diye konuştu. Madde komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.