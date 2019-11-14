Yengeçlerimiz, Sapanca Gölü’ndeydi

Hafta sonu Kırkpınarspor’un konuğu olan İzmit Gerçler Birliği futbol takımları, bir dizi maç yaptı. Kırkpınarspor Antrenörü Yılmaz Yıldırım’ın ve Ferhat Taner’in konuğu olan genç ve minik futbolcular, güzel bir gün yaşadı. İzmit Gençler Birliği Genel koordinatörü Zafer Durmaz, “Bize göstermiş oldukları misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Harika bir günde yanımızda olan ailelerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Her şey çocuklarımız için” dedi.