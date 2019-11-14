Hafta sonu Kırkpınarspor’un konuğu olan İzmit Gerçler Birliği futbol takımları, bir dizi maç yaptı. Kırkpınarspor Antrenörü Yılmaz Yıldırım’ın ve Ferhat Taner’in konuğu olan genç ve minik futbolcular, güzel bir gün yaşadı. İzmit Gençler Birliği Genel koordinatörü Zafer Durmaz, “Bize göstermiş oldukları misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Harika bir günde yanımızda olan ailelerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Her şey çocuklarımız için” dedi.
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Yengeçlerimiz, Sapanca Gölü’ndeydi
Hafta sonu Kırkpınarspor’un konuğu olan İzmit Gerçler Birliği futbol takımları, bir dizi maç yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz