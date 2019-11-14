Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 2.Grup temsilcimiz İhsaniyespor, art arda üçüncü galibiyetini de alarak düze çıktı. İhsaniyeli kızlar art arda yenilgilerle başladığı ligde seri galibiyetlerle aslı yerini buldu ve çıkışını sürdürdü. Transferlerle sezon başı ses getiren İhsaniyeli kızlar, Nova Gençlik galibiyetiyle toparlandı.
Bugün 15:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:34 TSİ
İhsaniyeli kızlar kendine geldi
Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 2.Grup temsilcimiz İhsaniyespor, art arda üçüncü galibiyetini de alarak çıkışını sürdürdü.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz