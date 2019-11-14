Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kocaeli Kampüsü sporcuları, "Yaktığın ışık hiç sönmeyecek" sloganıyla Atatürk’ü ölüm yıldönümünde andı. Anlamlı etkinlikte böylesine güzel bir tablo oluşturan Soner Binici ve talebeleri, Ata’ya bağlılıklarını gösterirken, modern Türk kızının görüntüsünü de çizdi.
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Kocaeli Kampüsü Ata’mızı andı
Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kocaeli Kampüsü sporcuları, "Yaktığın ışık hiç sönmeyecek" sloganıyla Atatürk’ü ölüm yıldönümünde andı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz