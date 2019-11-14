Kocaeli Kampüsü Ata’mızı andı

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kocaeli Kampüsü sporcuları, "Yaktığın ışık hiç sönmeyecek" sloganıyla Atatürk’ü ölüm yıldönümünde andı. Anlamlı etkinlikte böylesine güzel bir tablo oluşturan Soner Binici ve talebeleri, Ata’ya bağlılıklarını gösterirken, modern Türk kızının görüntüsünü de çizdi.