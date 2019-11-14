Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde ikinci yarılar bu akşam devam ediyor. Bugün 6 statta toplam 6 maç oynanacak. Tüm maçlar saat 19.15’te başlayacak. U16 Elit A2 Grubu’nda mücadele eden 41 Futbol Kulübü ile Derince Birlikspor karşılaşacak. Bu maç M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Üçyol Doğuspor-İlimtepe GB spor maçı Cephanelik Stadı’nda oynanacak. Yavuzspor ile Kocaeli Güneşspor ise Derince Suni Çim Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda Hereke Eğitim Kültür ile Kocaeli Marmara Gençlik mücadele edecek. Gebze Metin Oktay’da ise Gebze Sultan Orhan ile Çayırova GB spor karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19.15’te başlayacak.
Bugün 15:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:35 TSİ
U16’lar sahaları kapladı
Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde ikinci yarılar bu akşam devam ediyor. Bugün 6 statta toplam 6 maç oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz