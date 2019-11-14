U16’lar sahaları kapladı

Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde ikinci yarılar bu akşam devam ediyor. Bugün 6 statta toplam 6 maç oynanacak. Tüm maçlar saat 19.15’te başlayacak. U16 Elit A2 Grubu’nda mücadele eden 41 Futbol Kulübü ile Derince Birlikspor karşılaşacak. Bu maç M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Üçyol Doğuspor-İlimtepe GB spor maçı Cephanelik Stadı’nda oynanacak. Yavuzspor ile Kocaeli Güneşspor ise Derince Suni Çim Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda Hereke Eğitim Kültür ile Kocaeli Marmara Gençlik mücadele edecek. Gebze Metin Oktay’da ise Gebze Sultan Orhan ile Çayırova GB spor karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19.15’te başlayacak.