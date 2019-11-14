Kentimizin esik şöhretlerinin adeta buluşma yeri olan Yavuzspor Çim Halı saha Tesisleri boş kalmıyor. Kocaelisporlu efsaneler Osman Çakır, Bülent Baturman, Nuri Çolak, Şevki Ekşi, gibi ünlülerin yaşadığı 60 Evler’de, her gece eski bir şöhreti bulmak mümkün. Önceki akşam da eski futbolculardan Abdullah Malkoç ve arkadaşları, güzel bir gece geçirdiler.
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Yavuz Çim Halı’da efsane maçlar!..
Kentimizin esik şöhretlerinin adeta buluşma yeri olan Yavuzspor Çim Halı saha Tesisleri boş kalmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz