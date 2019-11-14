Yavuz Çim Halı’da efsane maçlar!..

Kentimizin esik şöhretlerinin adeta buluşma yeri olan Yavuzspor Çim Halı saha Tesisleri boş kalmıyor. Kocaelisporlu efsaneler Osman Çakır, Bülent Baturman, Nuri Çolak, Şevki Ekşi, gibi ünlülerin yaşadığı 60 Evler’de, her gece eski bir şöhreti bulmak mümkün. Önceki akşam da eski futbolculardan Abdullah Malkoç ve arkadaşları, güzel bir gece geçirdiler.