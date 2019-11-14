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Helal olsun Dilovası Belediyespor’a!..

1. Amatör Futbol Ligi C Grubu’nda mücadele eden Dilovası Belediye Spor Kulübü’nden  örnek bir davranış geldi. Dilovası temsilcisi, C Grubu’nda yer alan kulüplerin başkanlarını, yöneticilerini ve sporcularını kahvaltıda konuk etti

Erdem ÖVÜÇ
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Grubunda sezonun ilk yarısını 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik ile lider tamamlayan Dilovası Belediye Spor Kulübü, kendi grubunda mücadele eden kulüp temsilcilerini kahvaltıda ağırladı. Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanvekili Adnan Sak’ın iş yerinde gerçekleşen buluşmaya Uzunçiftlik, İzmit Yeni Mahalle, Şirinköy, Arslanbey Organize Sanayi ve Çayırtepe kulüplerinin idarecileri ve sporcuları katılırken, diğer kulüpler ise mazeretlerini bildirerek Dilovası temsilcisine teşekkür etti.

TANRIVERDİ’NİN KONUŞMASI

Son derece samimi bir atmosferde gerçekleşen kahvaltılı buluşmada kulüpler, örnek ev sahipliğinden ötürü Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Laç, Başkanvekili Adnan Sak’a ve yönetici Güler Sak’a teşekkürlerini sundu. Birbirinden anlamlı açıklamaların yapıldığı sohbette, Uzunçiftlikspor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda futbolcusu Fatih Tanrıverdi’nin konuşması güne damga vurdu. Tanrıverdi “Açıkçası burada bulunmaktan dolayı çok büyük bir memnuniyet yaşıyorum. Bizlere kaybolan değerlerimizi hatırlattınız” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit Yeni Mahalle Spor Kulübü Başkanı Doğan Bucak, böylesi birlikteliklerin önemine vurgu yaptı ve “Her şey mükemmeldi. Bizler de imkanlarımız dahilinde sizleri konuk etmek isteriz” diye konuştu. Şirinköy Spor Kulübü Başkanı Vedat Karabulut “Yaklaşık 2 yıldır Dilovası’nı, Recep Bey’i, Adnan Bey’i takip ediyorum. Köseköy Ateş ile oynadıkları 1. Amatör Lig Play-Off finalini kaybetmelerine rağmen rakiplerine sarıldılar. Kendilerini tebrik ediyor ve bu düşüncelerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

AMAÇ DOSTLUKLARI PEKİŞTİRMEK

Arslanbey Organize Sanayi Spor Kulübü Başkanı İsmail Şahin “Biz bir aileyiz. Tabii ki hedefler olacaktır, ancak bu tür ortamlar birlikteliğimiz için çok önemli” dedi.  Çayırtepe Gençlik Spor yönetici ve teknik adamı Emin Koç “Futbolun, amatörün dostluğu adına burada bulunmak bizleri özel hissettirdi. Nazik davetlerinden ötürü Dilovası ekibine teşekkür ediyorum” ifadesine yer verdi. Aynı kulübün başkanı Muhammed Şenoğlu “Sporda kazanmak da kaybetme de. Amaç belli. Kent sporuna, futboluna katkı sağlamak, dostluklarımızı pekiştirmek” ifadelerine yer verdi.

SAHA DIŞININ KONUŞULMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ

Dilovası Belediyespor’un genç ve başarılı teknik adamı Çetin Kılıç “Başkanlarımızın güzel düşüncesi sonrası arkadaşlarımızı, dostlarımızı bir arada görmek çok keyifliydi. Gayemiz genç nesli spora alıştırmak, tabii ki yeteneklerini ortaya çıkararak spora katkı sunmasını sağlamak. Tabii ki kimi maçların kritiklerini yaptık. Ancak bu ortamda saha içinden ziyade saha dışının konuşulması, samimi bir ortamın oluşması bence çok değerliydi. Herkesin ayaklarına sağlık” şeklinde konuştu.

AMATÖRÜN İÇİNE PARA GİRDİ, RUH KAYBOLDU

Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanvekili Adnan Sak “Amatör demek ruh demek. Bu işin içine para girdiğinde ruh kayboluyor. Ama sistem ne yazık ki böyle. Şirinköy ekibinin değerli başkanı 11’de sahaya çıkan takımda 5 futbolcunun 2002’li olduğunu belirtti. Böylesi birçok kulübümüz var. Bu yıl oynadın şampiyon oldun, seneye -Para yok- dedin düştün. Ne anlamı kaldı?  Hani spora destek, hani gençliğe yatırım, hani gelişim?” Bizleri kırmadığınız için her birinize tek tek teşekkürlerimi borç bilirim” şeklinde konuştu.

MİSAFİRİMİZ BAŞIMIZIN TACIDIR

Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Laç “Dilovası Belediye Spor olarak amacımız tüm konuklarımızı en iyi şekilde konuk etmek. Şükürler olsun ki bu sezon bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Evimize gelen herkes misafirimizdir ve herkesin başımızın üzerinde yerleri vardır. Biz de gittiğimiz yerlerde aynı şekilde karşılık görüyoruz. Adnan ağabeyimizin fikriydi ve işyerinde bir araya geldik. Bu tür birlikteliklerin sayısı ne kadar artarsa futbolumuzun güzellikleri o kadar kendini gösterecektir” şeklinde konuştu. Gün sonunda ev sahipleri ve konuklar objektiflerimize poz verdi.

KAHVALTIYA KATILAN KONUKLAR

Fatih Tanrıverdi- Uzunçiftlikspor Kulübü Başkanı

Doğan Bucak  - İzmit Yeni Mahalle Kulübü Başkanı

Vedat Karabulut – Şirinköy Spor Kulübü Başkanı

İsmail Şahin - Arslanbey Organize Sanayi Başkanı

Muhammed Şenoğlu - Çayırtepe Gençlik Spor Kulübü Başkanı

Emin Koç - Çayırtepe Gençlik Spor Yönetici ve Teknik Adamı

Berk Bilgan - Arslanbey Organize Sanayi Spor futbolcusu

Utkucan Coşkun - Arslanbey Organize Sanayi Spor futbolcusu

İsmail Bayraktar –Konuk Teknik Sorumlu

EV SAHİPLERİ

Recep Laç - Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanı 

Adnan Sak - Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanvekili

Güler Sak  - Dilovası Belediye Spor Kulübü Yöneticisi

Halit Ekici - Dilovası Belediyespor Kulübü Yöneticisi

Çetin Kılıç - Dilovası Belediyespor Kulübü Teknik Sorumlusu

Bugün 15:36 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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