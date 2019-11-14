Kocaeli Futbol İl Temsilciliği, bu sezon başında Elit Lig uygulamasına geçerek, ne kadar doğru bir karar aldığını gösterdi. İl temsilcisi Mithat Ağa, geçtiğimiz sezon verdiği sözü tutarak, bu sezon alt yapı liglerinde Elit Lig uygulamasına geçti. U-16 Futbol Ligi’nde kurulan Elit 1 ve Elit 2 Liglerinde kıyasıya bir mücadele sergilenirken, aşırı uçlu sonuçlar da alınmadı. Elit A1’de Körfez Gençlerbirliği 31 puanla en yakın takipçisine 8 puan fark atarak şampiyonluğa adım atarken, yakalanması mümkün görünmüyor. Elit A2’de ise kıyasıya bir savaş var. 41 Futbol Kulübü 22 puanla zirvedeki yerini korurken, takipçisi Gebzespor 21 puanda yer alıyor. Bu iki ligde bölgesel lig uygulaması yapılmazken, deplasmanlı olarak oynanan gruplar heyecana sahne oluyor. İşte geçen haftanın sonuçları, son puan durumları ve haftanın maçları…
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Elit Lig sistemi tuttu!..
Geçtiğimiz sezona kadar, özellikle alt yapı liglerinde, takımlar arasındaki dengesizlikler sonucunda anormal sonuçlar alınıyor, birçok takım da lig bitmeden çekiliyordu. Bu sezon uygulanan Elit Lig’in mayası tuttu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz