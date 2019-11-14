Kocaeli okul sporları için geriye sayım başladı. Bugün ara tatilin ilk bölümü için öğrenciler 9 günlük tatile gireceğinden dolayı, okul sporları da bayram dönüşüne ertelendi. Kocaeli Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı ise Kartepe’de gerçekleştirildi. Kartepe Spor İlçe müdürü Erol arutan ev sahipliğinde yapılan toplantı, Kartepe Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. 2019-2020 Eğitimi Öğretim Yılı Okul Sporları toplantısı saat 10.00’da başladı. Toplantı sonrasına dönmeli kararlar alınırken, herhangi bir açımlama yapılmadı
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Okul sporları için geri sayım başladı
Kocaeli okul sporları için geriye sayım başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz