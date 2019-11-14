İzmit Belediyespor güreşçileri, çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Şener Sar yönetiminde çalışma yapan pehlivanlar, liglere hazırlanıyor. İlimizi deplasmanlı liglerde temsil eden ekibimiz, yönetim değişimi sırasında yaşadığı sıkıntıları aşmış gözüküyor.
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İzmit Belediyespor minderde boş durmuyor
İzmit Belediyespor güreşçileri, çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.
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Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz