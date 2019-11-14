Masterlar güç denemesi yaptı

Bekirpaşa Masterler ile Bekirpaşa Başaranspor takımı maç yaptı. Müsabakayı Başaranspor 2-0 kazanırken Masterlar da da alkışlandı. Masterlar Kulübü Başkanı Ersin Karaş açıklamasında “Hazırlık maçında buluştu. En iyi idman maçtır dedik. İyi de ettik” dedi.