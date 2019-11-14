Bekirpaşa Masterler ile Bekirpaşa Başaranspor takımı maç yaptı. Müsabakayı Başaranspor 2-0 kazanırken Masterlar da da alkışlandı. Masterlar Kulübü Başkanı Ersin Karaş açıklamasında “Hazırlık maçında buluştu. En iyi idman maçtır dedik. İyi de ettik” dedi.
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Masterlar güç denemesi yaptı
Bekirpaşa Masterler ile Bekirpaşa Başaranspor takımı maç yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz