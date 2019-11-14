İlimizi BAL’da temsil eden İlimtepe Kullar 1975 Kulübü teşekkür etti. Başkan Fahri Altıntaş “Bu hafta giydiğimiz beyaz formamıza göğüs reklamı sponsoru olan ve kulübümüze her anlamda desteğini esirgemeyen S.S. 4 No’lu Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar ile tüm kooperatif yönetici ve üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi. Her türlü sosyal projenin içerisinde bulunan Özkar açıklamasında “Gençliğimize hizmet bizim boynumuzun borcudur. Biz de bu borcumuzu ödüyoruz. Kullarsporumuza bu anlamda destek verdik. Bunun devamı gelecektir” dedi.
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Özkar: Gençlere destek olmalıyız
İlimizi BAL’da temsil eden İlimtepe Kullar 1975 Kulübü teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz