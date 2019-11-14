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Bugün 17:00 TSİ- Spor

"Kemer"leri sıkacağız!..

Kocaelispor üst üste 3 maç kazandı, geride bıraktığımız hafta tekrar liderliği eline aldı. Şimdi yerini korumak, hatta mesafeyi açmak istiyor. Kemer maçı kolay geçmeyecek. Ancak tüm hazırlıklar tamam. Hedef tabii ki 3 puan

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’da Kemerspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanın ardından tamamlanacak. Tam kadro olan Yeşil Siyahlılarda Yakup, Semih ve Serdar Ümit kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görürlerse iki hafta sonraki Erokspor mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak.

ÖNEMİNİN FARKINDALAR

Teknik ekip ve futbolcular Kemerspor maçının öneminin farkında. İkinci sıradaki Erok’un bay olduğu, Turgutlu ve Fethiye’nin zorlu deplasmanlara çıkacak olması ile Yeşil Siyahlıların Antalya’dan alacağı 3 puan altın değerinde olacak. Kemer ekibi kesinlikle yabana atılacak bir takım değil. 48 yaşındaki teknik adam Bahri Kurt’un çalıştırdığı Antalya temsilcisi son 3 maçını kazandı.

KEMAL BOLAT’IN 3 GOLÜ VAR

Maçlarını 2000 kişilik Kemer İlçe Stadı’nda oynayan Kemerspor’da ligi bilen, üst liglerde de deneyim sahibi futbolcular yer alırken, Antalyaspor’un genç yeteneklerini de kadrolarında bulunduruyor. 21 yaşındaki stoper Şiyar Kepir’in kart cezası nedeni ile forma giyemeyeceği rakip takımda Kemal Bolat’ın 3, Umut Akpınar, Reha Kurt ve Hüseyin Atalay’ın 2’şer, hafta arasında annesini kaybeden Kocaeli Birlikspor’un eski futbolcularından Onur Okan’ın da 1 golü bulunuyor.

ÇABALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Kocaelispor taraftarı da Antalya’daki maça hazırlık yapıyor. Ön planda Kocaelispor taraftarına ayrılan kota 55’ti. Ancak yapılan görüşmelerin ardından sayının 120’ye çıkarılması ile ilgili çabalar sürüyor.Antalyaspor tribün lideri Gürhan Güneyli’nin de devrede olduğu öğrenildi.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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