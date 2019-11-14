Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:45 TSİ- Spor G: Bugün 15:47 TSİ

Göksu: Hemen müdahale ettim

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarına düşen ve “Erokspor, Cumhurbaşkanımızın manevi takımı. Belediye olarak Erokspor’u destekleyeceğimizin bilinmesini istiyoruz” şeklinde sözün kendisine ait olmadığını ifade ederek açıklama yayımladı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başkanın açıklaması şöyle: Geçtiğimiz günlerde, yazınızın içeriğinde paylaştığınız sayfanın görüntüsü benim de elime ulaştı. Bu konuda arkadaşlarımıza hemen harekete geçilerek konunun düzeltilmesi için çalışma yapılmasını istedim.

DOĞRU DEĞİL…

Şunu çok iyi bilmenizi isterim ki Esenler Erokspor bizim semtimizin takımı olsa da bizler her daim tüm takımlarımıza eşit mesafede olmak zorundayız. Kocaelispor gibi tarihi başarılarla dolu köklü bir kulübümüzle yapacağımız maç için oldukça heyecanlı olduğumuz bu günlerde paylaşılan bu yalan haber bizleri oldukça üzmüştür.

BÖYLE BİR AÇIKLAMAM OLMAMIŞTIR

Şahsımın hiçbir yerde böyle bir açıklaması bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın, hiçbir zaman bir takım ayrım yapması söz konusu dahi olamaz. Ayrıca biz yerel yöneticiler olarak bir kulübe destek olmak gibi bir çalışma yapamayız bizim yapabileceğimiz her takımımıza destek olmak her takımımızın yanında yer almaktır.

NİFAK SOKMAYA ÇALIŞANLAR FIRSAT VERMEYELİM

Arkadaşlarımız bu haberi yapan site ile iletişime geçerek bu haberin gerçeği yansıtmadığını, yalan olduğunu, bu haberin bir fitne haberi olduğunu ifade etmiş ve haberi yapan sayfadan kaldırılmasını sağlamıştır. Sizlere saygılarımı iletirken bu görüşlerimize de yer vermenizi diler, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu dönemde bu tür fitne yayınlarla aramıza nifak sokmaya çalışanlara fırsat vermemenizi temenni ederim…

Saygılar
M. Tevfik Göksu / Esenler Belediye Başkanı…

Bugün 15:45 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Selahaddin Dinçel: Üzülüyorum!.. mask
Selahaddin Dinçel: Üzülüyorum!..
Yüreğimiz ay yıldızla atıyor mask
Yüreğimiz ay yıldızla atıyor
Hodri Meydan o başkanı KINADI!.. mask
Hodri Meydan o başkanı KINADI!..
AMATÖRLER AMAN DİKKAT!.. mask
AMATÖRLER AMAN DİKKAT!..
Bu haftanın parfümü Kemalcan Aydemir’e!.. mask
Bu haftanın parfümü Kemalcan Aydemir’e!..
Nice 89 maçlara Mesut!.. mask
Nice 89 maçlara Mesut!..
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi mask
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi
Kocaeli'nin suyu bitti! mask
Kocaeli'nin suyu bitti!
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık

GALERİ

Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL